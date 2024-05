A média és a közösségi oldalak által sugallt ideális testkép, valamint a társadalmi normák hatással vannak arra, hogy a nők hogyan vélekednek a kinézetükről. Ennek következtében pedig testképzavar is kialakulhat náluk, amely olyan mértéket ölthet, hogy képtelenek reálisan látni a saját testüket, és folyamatos elégedetlenséget vagy szorongást éreznek a megjelenésükkel kapcsolatban.

A vágyott alak elérése érdekében pedig olykor radikális, szélsőséges lépéseket is megtesznek azok, akik úgy érzik, nem felelnek meg ezeknek az elvárásoknak.

Étkezési zavarok alakulhatnak ki náluk, sanyargathatják magukat, de túlzásba vitt testmozgás is előfordulhat, amelyek mind hatással vannak a mentális és fizikai egészségre. Az elégtelen táplálkozás vagy a túlzott fizikai aktivitás miatt a test nem kapja meg azokat a tápanyagokat, amelyekre szüksége van, ez pedig a női hormonháztartás érzékeny egyensúlyát is felboríthatja. Ennek eredményeként csökkenhet az ösztrogén és a progeszteron szintje, ami különféle hormonális problémákhoz, például a menstruációs ciklus rendszertelenségéhez vagy kimaradásához, de hüvelyszárazsághoz is vezethet.



Hüvelyszárazság

A hüvelyszárazságot általában a változókor problémájának tartják, hiszen ilyenkor a nők hormontermelése folyamatosan csökken, majd megszűnik, ahogy a menstruáció is. Emellett a szülés után, főként a szoptatás időszakában alakul ki gyakran ez az állapot, de a túlzott stressz vagy egyes gyógyszerek szedése – antidepresszáns vagy antihisztamin – miatt is előfordulhat, ahogy olyan betegségek esetén is, mint a rosszindulatú daganatok vagy éppen az endometriózis. Ezek mellett a már említett radikális életmódbeli változtatások, mint az extrém fogyókúra, önsanyargatás is felboríthatják a hormonháztartást, és hüvelyszárazsághoz is vezethetnek.

A hüvelyszárazság tünetei

A hüvelyszárazság számos kellemetlen tünettel járhat, amelyek közé tartozhatnak a következők:

szárazság és irritáció a hüvelyben és a külső nemi szerveken,

fájdalom vagy kellemetlenség érzése szexuális aktus során,

gyakoribb intim fertőzések,

vérzés vagy kisebb sérülések a hüvelyben,

állandó viszketés vagy égő érzés a nemi szervek körül.

A hüvelyszárazság kezelése

A hüvelyszárazság tehát nemcsak a szexuális életet, de a mindennapokat is kellemetlenné teheti, és bármely életkorban előfordulhat. Szerencsére több lehetőségünk van a kezelésére a probléma súlyosságától függően. Alkalmazhatunk hormonmentes hüvelyhidratáló krémeket és kúpokat, amelyek összetételüknek hála visszaállítják a hüvely nedvességtartalmát, erősítik a szövet tápanyagellátását, és serkentik a regenerálódását is. Ha a túlzásba vitt diéta és önsanyargatás miatt alakult ki a hüvelyszárazság, akkor fontos, hogy az életmódunkon is változtassunk, hiszen az elégtelen tápanyagbevitel más problémákhoz is vezethet.

