Intimtorna férfiaknak — A fotelből sem kell felkelni hozzá

Mire lehet jó az intimtorna férfiaknak?

A torna hatására javul a merevedés szöge, fokozódik az ejakulációs kontroll és a kismedencei szervek vérellátása, így több oxigénhez és tápanyaghoz jut például a prosztata, hímvessző, herék, végbél és a húgyhólyag is. A medencefenék izmait erősítő intimtorna rendszeres gyakorlásával jelentős javulást lehet elérni számos olyan kényes probléma kezelésében, mint a hiperaktív hólyag, vizelet inkontinencia, klimakturia vagyis az orgazmushoz köthető vizelet inkontinencia, éjszakai vizelés, széklet inkontinencia és korai magömlés, csökken a gyulladásos hajlam, nő a herék tesztoszteron-termelése, aminek hatására fokozódik a libidó és nő a spermiumszám is, intenzívebbé válik az orgazmus és erőteljesebb lehet az erekció.

Az intimtorna nem csak a nőkkel tesz csodát

Hogyan kell végezni az intimtornát?

Először is rá kell jönnünk, hogy melyek azok a medencében található izmok, amelyeket erősíteni lehet és kell. Nyilván, ha a bicepszről lenne szó, nem okozna gondot senki számára, hiszen az pontosan látható, tapintható. A medencefenék izmairól viszont ez nem mondható el, azt csak érezni lehet. Hogy megtaláljuk ezeket, egy rendkívül egyszerű gyakorlatot kell elvégeznünk, függetlenül attól, hogy melyik nemet képviseljük.

Amikor inkább ne Vannak esetek, amikor nem javallott az intimtorna, mint például rosszindulatú daganatok esetén a műtét előtt, és az azt követő hat hétben, és gáttájéki műtétek után szintén hat hétig.

Vizelés közben félúton próbáljuk megállítani vagy lelassítani a vizelet áramlását. Közben ügyeljünk arra, hogy tényleg csak azokat az izmokat dolgoztassuk, amelyekre valóban szükség van, tehát a farizom, lábizom, hasizom maradjon laza. Ha ez sikerül, akkor alaposan figyeljük meg, hogy milyen izmot kell munkára fognunk, hogy a vizelet áramlását befolyásolni tudjuk. Ezután képzeljük el, hogy most a bélgázokat szeretnénk visszatartani, és az ehhez szükséges izmokat szorítsuk össze. Minden más izom maradjon laza. Ha ezzel is megvagyunk, akkor szuperek vagyunk, megtaláltuk a medencefenék-izmokat. Ezután csak annyit kell tennünk, hogy az így felismert izomcsoportokat feszítsük meg, tartsuk így 5 másodpercig, majd lazítsuk el. Ha ez nehezen megy, akkor eleinte elégedjünk meg a 2-3 másodperccel. Ismételjük meg legalább ötször. Ha már nagyon magabiztosan és jól megy, akkor emeljük a szériaszámot és a megfeszítés időtartamát is tízre. Amikor ellazítjuk az izmokat, azt a folyamatot is próbáljuk lassítani, tehát ne egy szuszra engedjünk le, mint egy lufi, hanem lassan, fokozatosan engedjük elernyedni az izmokat. Ezt gyakoroljuk naponta párszor. Érdemes kitapasztalni, hogy az eleinte, hogy könnyebb: ha fekszünk vagy ülünk. Ha erre rájöttünk, akkor az első néhány napban ebben a testhelyzetben gyakoroljuk, majd próbáljuk ki a többi testhelyzetben is. A végső cél, hogy álló helyzetben is 10 másodpercig megfeszítve tudjuk tartani a medencefenék izmait. Ez a legnehezebb, mert ilyenkor extra súly nehezedik ezekre az izmokra.