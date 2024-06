Kozák Luca szerint a menstruáció nem tabu

Elindult az Always "Írd át a szabályokat!" elnevezésű kampánya, amelynek célja, hogy új nagykövetükkel, Kozák Lucával együtt segítsék a menstruációs szorongás kezelését és megszüntetését a sport világában. Az Always és Kozák Luca közös kampányának küldetése, hogy felhívják a figyelmet a menstruáció sportteljesítményre gyakorolt hatására és nyíltan beszéljenek erről a témáról annak érdekében, hogy a menstruáció minden sportágban és minden szinten a sport természetes részévé váljon.

Az Always megbízásából végzett friss kutatásból kiderül, hogy a női sportolók 61 %-a tapasztalja a menstruációs szorongást, ami hátráltatja teljesítményüket. 71 %-uk szerint a sportipar továbbra sem vesz tudomást a menstruációról, ami azt mutatja, hogy a témával kapcsolatos nyíltabb beszélgetések ellenére még mindig sok a tennivaló a női sportolók támogatása érdekében. Amellett, hogy a márka a téma nyilvános megvitatásával tabukat dönt meg, oktatási csomagokat is szállít a testnevelő tanárok és edzők számára, valamint menstruációs termékeket biztosít az olimpiai faluban és azon kívül is.

„Kétségtelen, hogy a menstruáció a női sportolói lét egészére hatással van. Mint minden nőnek a világon, a menstruációnak hatalmas szerepe van a sportolónők életében is, az edzéstervektől kezdve egészen a versenynapokig. A téma nyílt megbeszélésének támogatásával és a női sportolók fejlesztésében részt vevők menstruációs ismereteinek bővítésével segíthetünk a nőknek abban, hogy kényelmesebben és magabiztosabban érezzék magukat ebben az időszakban. Az Always egy olyan márka, amely már több mint 35 éve bajnoki szerepet vállal ezeknek a korlátoknak a lebontásában, ezért is vagyok büszke nagykövet idén, amikor a női sportolók számára is monumentális eseményre készülünk.” - nyilatkozta Kozák Luca gátfutó olimpikon, P&G Always nagykövet.

Az Always több mint 35 éve, világszerte lányok és nők millióit támogatja a pubertásról és az önbizalomról szóló edukációs programjain keresztül. Termékeket juttat a rászorulóknak, és olyan kezdeményezések révén, mint az Always #LikeAGirl és a #KeepHerPlaying, a társadalmi akadályok lebontásával erősíti önbizalmukat. Most, a 2024-es párizsi olimpiai és paralimpiai játékok világszintű partnereként, az Always egy új korszakot indít, amely ösztönzi a menstruációról szóló nyílt beszélgetéseket, oktatja a női sportolókat segítő szakembereket, és biztosítja, hogy a lányok soha ne maradjanak a számukra szükséges menstruációs termékek nélkül.