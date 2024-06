Veszélyes lehet az egészségünkre, ha többször sütünk ugyanabban az olajban

Az egészséges életmód része a megfelelő táplálkozás is, és ebben benne van a sütés-főzés, a konyha tudatos használata is. Szerencsére egyre többen gyűjtik a használt étolajat, hogy leadják a gyűjtőpontokon, de sokan vannak úgy vele, hogy pazarlásnak és környezetszennyezésnek érzik, ha pár adag sült krumpli után ki kell dobni az étolajat. Ezért lehet, hogy benned is felmerült már a kérdés: jó ötlet-e a látszólag tiszta, de használt olajban többször sütni, okozhat-e valami egészségi problémát, ha így teszel? Ennek jártunk utána.

Ugyanabban az olajban többször sütni rosszat tesz az egészséggel?

Forrás: Shutterstock/Copyright (c) 2024 Your Hand Please/Shutterstock.

Egészségügyi kockázatot jelent az olajban többször sütni

A használt sütőolaj ilyen formájú újrahasznosítására egy új kutatás hívta fel újra a figyelmet: a Journal of Biological Chemistry-ben publikált tanulmány szerint egy patkányokon végzett kísérlet során kiderült, hogy a többször felhasznált sütőolaj fogyasztása összefügg a neurodegeneratív betegségek kialakulásával (ezek közé tartozik például az Alzheimer-kór, demencia, Parkinson kór). A patkányok koleszterinszintje is megnőtt, illetve némelyik állatnál májgyulladást is tapasztaltak. Korábbi tanulmányok során a használt olaj fogyasztását összefüggésbe hozták szív- és érrendszeri, valamint emésztőrendszeri betegségek kialakulásának kockázatával, és bizonyos daganattípusok esetében a rákkeltő hatásra is fény derült; de a hosszú távú hatásokról ez az első kutatás. Emellett azért se jó ötlet az olajban többször sütni, mert megnöveli a „rossz” (LDL) koleszterin szintjét, és rendszeres használata reflux kialakulásához is vezethet.

A spórolásról és a környezettudatosságról nem kell lemondani

Ha csak lehet, érdemes kerülni a megmaradt olajban való sütést, helyette inkább próbáljunk máshogy spórolni, és védeni a környezetet, és természetesen az egészségünket is. Az egyik legjobb módja ennek, ha nem is keletkezik nagy mennyiségű használt étolaj a háztartásban: rengeteg, bő olajban sült ételt elkészíthetünk a sütőben vagy az egyre divatosabb air fryerekben, legyen szó akár rántott húsról, akár fasírtról, akár sült krumpliról. Ha tudatosak vagyunk, és ha csak lehet, nem sütünk bő olajban, azért nemcsak a környezet és a pénztárcánk, hanem az egészségünk is hálás lesz, és az eredmény a derékbőségünkön is hamar látszódni fog.