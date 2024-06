A túlevés oka: sokkal egyszerűbb, mint azt gondolnád

A kutatás arra mutat rá, hogy az állandó nassolás, túlevés gyakran azért következik be, mert evés közben nem magára az étkezésre koncentrálunk, minden mással eltereljük a figyelmünket és ezt később több étel elfogyasztásával próbáljuk kompenzálni - derül ki egy nemrég megjelent tanulmányból a Journal of Personality and Social Psychologyban.

Kiderült, mi okozhatja a túlevést

A túlevésnek nagyon egyszerű oka van

"A túlfogyasztás gyakran az önuralom hiánya miatt következik be" - mondta Stephen Lee Murphy, a tanulmány vezető szerzője, a belgiumi Gent Egyetem kutatója. "Az eredményeink arra utalnak, hogy a túlfogyasztást egyszerűen az emberi vágy hajtja, hogy elérjen egy bizonyos szintű élvezetet az adott tevékenységből. Majd ezt megszakítja a figyelemelterelés (telefonnyomkodás, tévénézés például - szerk.) és valószínű, hogy ezt később kompenzálni próbáljuk még több fogyasztással."

Murphy csapata először az élelmiszerek túlfogyasztására összpontosított. 122 embert (főként 18 és 24 év közötti fiatal nőket) kérdeztek meg arról, hogy mit jelent számukra az étel, mekkora élvezeti élmény várnak el egy ebéd elfogyasztásától. Ezután három különböző feltétel mellett etették őket: zavartalanul, mérsékelt figyelemelterelés mellett (videónézés) és nagy figyelemelterelés mellett (Tetris játék).

Az ebéd után a résztvevők megosztották, hogy mennyit ettek, mennyire élvezték az étkezést, mennyire voltak elégedettek és hogy volt-e hiányérzetük. Emellett rögzítették az aznapi későbbi nassolásaikat is. Azok a résztvevők, akiknek figyelmét elterelték evés közben, kevesebb élvezetet és elégedettséget tapasztaltak, emellett nagyobb vágyat éreztek a további örömszerzésre és többet nassoltak a nap további részében. A kutatók "hedonikus kompenzációnak" nevezik ezt a jelenséget - a kellemes élmény elvesztésének kompenzálása más, extra örömszerzéssel. Murphy csapata azt sejti, hogy ez az effektus nemcsak az étkezés, hanem például a mozifilmnézés vagy játék közben is érvényesül, amikor az emberek az adott tevékenység mellett a közösségi médián lógnak.