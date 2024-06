Paraszomnia - A nők sokkal nagyobb veszélyben vannak!

A paraszomnia állapotában étkezni rendkívül veszélyes - illusztráció

Forrás: Shutterstock/Pixel-Shot

Szexszomnia

Szexszomnia esetén alvás közben együttlétet kezdeményezhetünk a párunkkal vagy akár saját magunkkal anélkül, hogy felébrednénk. Ez az alvászavar típus férfiak esetében jóval gyakoribb jelenség. A kutatók nem egészen biztosak abban, hogy ezt mi okozza, de a legtöbb esetben ez a jelenség más alvászavarokkal párosul. Hogy ezt elkerüljük, érdemes természetes gyógynövényekből készült nyugtatót bevenni lefekvés előtt.

Lidérces álom

A rémisztő álom általában az alvás második felében jelentkezik. Gyakran kíséri felriadás és intenzív pánikroham. A leggyakrabban 3-6 éves korban jelentkező alvászavar később spontán megszűnik, de felnőtteknél is előfordul. Ilyenkor nem ritka, hogy kiabálunk. A rémálomból gyakran felébredünk, és nem tudunk visszaaludni. Jellemzően másnap is emlékszünk rá, vagy csak a rossz érzés marad meg bennünk. Szorongás, depresszió, egyes pszichiátriai betegségek, alvásmegvonás és bizonyos gyógyszerek – például béta-blokkolók, antidepresszánsok –, illetve az alkohol hirtelen megvonása idézheti elő. Ha gyakran előfordul, mindenképpen kérjük szakember segítségét.

Fogcsikorgatás

A fogcsikorgatás nemcsak gyermekkorban, de minden tizedik felnőttnél is előforduló panasz, ráadásul a nőknél ez is sokkal gyakoribb. A felső és az alsó fogsor egymáshoz köszörülését a stressz vagy a szorongás hatására fellépő fokozott rágási reflex okozza. Az állandósuló, egy éjszaka több száz alkalommal is előforduló fogcsikorgatás, a rágóizmok folyamatos megfeszítése miatt állkapocs-ízületi gyulladást, fejfájást és fogínysorvadást okozhat, később a fogak belső szerkezetének gyengüléséhez és a fogzománc töredezéséhez vezethet.

Alvási bénulás

Alvási bénulás esetén arra ébredünk, hogy a szemünket ki tudjuk nyitni, de a testünket képtelenek vagyunk megmozdítani. Bár általában csak néhány másodpercig tart, nagyon ijesztő érzés. Ilyenkor gyakran borzalmas képeket látunk, vagy olyan érzésünk van, mintha egy természetfeletti erő támadott volna meg minket. Az alváshiány jelentősen növelheti az alvásbénulás kockázatát, de stressz is kiválthatja, vagy olyan mentális egészségi állapotokhoz kapcsolódhat, mint a bipoláris depresszió. Ha többször előfordul, mindenképpen forduljunk orvoshoz.

REM magatartászavar

Ez az elalvás után általában másfél órával jelentkezik. Az izmok ebben a szakaszban még nem ernyednek el, ezért képesek vagyunk bármit megtenni, ami éppen az álmunkhoz kapcsolódik. Mivel nem tudjuk irányítani az izmainkat, kontrollálatlanul mozgunk, csapkodunk, rugdosunk, akár még az ágyból is kipattanunk, futkosunk, kapálózunk. Kiváltó oka sok esetben ismeretlen, azonban megfigyelték, hogy idős emberek esetében a Parkinson-kór előjele lehet, de kiválthatja antidepresszánsok szedése is. Mindenképpen kérjük alvásszakértő segítségét.