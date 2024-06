A PCOS kezelése: malária elleni gyógyszerrel értek el áttörést

A Science című szaklapban megjelent legújabb tanulmány szerint az artemizinin blokkolja a CYP11A1 nevű enzimet, amely kulcsfontosságú a petefészkek tesztoszterontermeléséhez. A tudósok PCOS-szerű állapotban lévő egereken és patkányokon végzett kísérletben kimutatták, hogy a gyógyszer csökkenti a tesztoszteronszintet és helyreállítja a termékenységet.

A PCOS megzavarja az ovulációs ciklust, a tüszők túlműködnek, és havi egy helyett sok kis tüsző érik be egyszerre. Prof. Richard Anderson, az Edinburgh-i Egyetem szülészet-nőgyógyászatának vezetője elmondta: „Forgalmi dugóba kerülnek, és ahelyett, hogy az egyik előremenne és beérne, mind ebben a részfejlődési állapotban rekednek." Anderson szerint is rendkívül figyelemre méltóak a friss kutatási eredmények.

A kísérlet során 19 PCOS-ben szenvedő nő 12 héten át kapta az artemisinint. A hormonszintjük jelentősen csökkent, az ultrahangvizsgálat kimutatta a tüszőaktivitás csökkenését, és 12 résztvevőnél (63%) rendeződött a menstruáció. Ez a 12 hetes nyomonkövetés során is így maradt a gyógyszer szedése után. Negatív mellékhatásokról nem számoltak be. A megfigyelési időszakot most meghosszabbítják, hogy kiderítsék, van-e visszaesés esetleg később. Dolgoznak még a gyógyszer megfelelő adagolásán is, illetve fel akarják mérni egy nagyobb kutatás során, hogy okozhat-e mellékhatásokat a gyógyszer hosszabb ideig történő alkalmazása. Az is kérdéses még, hogy az artemisinin helyre tudja-e állítani a termékenységet. Egy hormoncsökkentő gyógyszer alkalmazása komoly kockázatokkal is járhat a terhesség alatt.

„Kétélű kard lehet, ha segít teherbe esni" - mondta Jayasena. „Bizonyítani kell, hogy van-e hatása a terhesség lefolyására és a babára."