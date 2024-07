Bezöldül a hajad a strandon? Mutatjuk a lehetséges okokat!

A strandon hűsölni mindenki szeret. Ám a sós vagy klóros víz, illetve az erős napfény nemvárt mellékhatásokat is eredményezhet: például bezöldülhet a hajunk, különösen akkor, ha szőke...

Ha bezöldül a hajad, azonnal fordulj szakemberhez, vagy vesd be alábbi tippjeinket:

Forrás: Shutterstock/Voyagerix

Segítség, bezöldül!

A haj elszíneződésének számos oka lehet, mint például a vízben található vegyi anyagok. Vegyük sorba a lehetséges szempontokat:

Ha porózus a haj:

A haj porózussága is hozzájárul a problémához. Minél sérültebb vagy szárazabb a haj, annál könnyebben szívja magába a vegyi anyagokat. A sprőd tapintás és a szárazság egyértelmű jelei a magas porozitású hajnak. TIPP: A hajunk porozitásának meghatározásához elvégezhetünk egy tesztet, ha fogunk egy hajszálat, és egy pohár vízbe dobjuk: ha a hajszál a pohár aljára süllyed, akkor nagyon porózus. Ha a haj a víz tetején úszik, akkor alacsony, ha pedig középen lebeg, akkor normál porozitású.

UV-sugárzás - nem csak a bőrre káros:

A nap UV-sugárzása lebontja a hajszálakat felépítő fehérjét, a keratint. Emiatt elveszíti tartását, rugalmasságát és természetes fényét.. Másik jele a napsugárzás roncsoló hatásának a hajvégek töredezése. És mindehhez hozzájön a klóros-sós víz roncsoló hatása is, így együttesen kapjuk meg a borzalmas végeredményt.

Érdemes beszerezni olyan hajápolókat, amelyek minimum 30 vagy 40 faktoros fényvédőt tartalmaznak,

és figyelj arra is, hogy rendszeresen alkalmazd strandolás előtt, vagy ha napra mész. Ezt érdemes a fejbőrre is fújni, ugyanis ez a terület is ki van téve a káros sugaraknak, és akármilyen furcsán hangzik, könnyen kipirosodhat, leéghet. Ezek mellett pedig használj divatos fejkendőt, szalmakalapot, hiszen ezek nem csak színesíteni fogják a megjelenésedet, de a hajad és a bőröd sem fogja bánni.

Hogyan előzd meg az elszíneződést?

Öblítés: Mielőtt a medencébe mennénk, alaposan öblítsük le a hajunkat tiszta vízzel. Ez telíti a hajszálakat, így kevesebb vegyi anyagot szívnak fel a medencevízből.

Használj úszósapkát: Bár nem a legdivatosabb megoldás, de az úszósapka hatékonyan védi a hajat a káros vegyszerektől. Így, ha festett hajad van, és huzamosabb ideig tartózkodsz klóros vízben, érdemes fontolóra venni a használatát.

Ápold megfelelő termékekkel: Különböző hajvédő spray-k és balzsamok segíthetnek, hogy védőréteget képezzenek a hajszálakon. Tapasztald ki, hogy melyik a legideálisabb termék a fejbőrödre.

Moss hajat: Minden strandolás után mosd meg a hajadat egy tisztító samponnal, amely kifejezetten a klór és más vegyi anyagok eltávolítására szolgál. Mint ahogyan arról feljebb írtunk a nap UV-sugárzása lebontja a hajszálakat felépítő fehérjét, a keratint. Nem véletlen hát, hogy rengeteg üzletben megtalálható ez az értékes összetevő a samponokban, hiszen a keratin, mint gazdag fehérje, mélyen behatol a hajszálakba, táplálva és helyreállítva azokat.

Jó, de mit tegyünk, ha már bezöldült?

Ha már megtörtént a baj, akkor több megoldás is létezik a helyzet kezelésére:

Használjunk klórsemlegesítő samponokat, amelyek kifejezetten a zöldes árnyalatok eltüntetésére lettek kifejlesztve.

Házi szerek: Az ecet vagy a citromlé is segíthet. Keverjünk össze egy kis adag ecetet vízzel, majd öblítsük át vele a hajunkat. A citromlé hasonlóképpen működik, de mindig öblítsük le alaposan, és használjunk utána kondicionálót.

Professzionális kezelés: Ha a probléma súlyos, érdemes fodrászhoz fordulni, aki speciális kezelésekkel gyorsan és hatékonyan helyreállíthatja a haj egészségét és színét.

A haj bezöldülése a strandon bosszantó, de elkerülhető, és kezelhető a probléma. A megfelelő előkészületekkel és utókezelésekkel megvédhetjük hajunkat a vegyi anyagok káros hatásaitól, és gondtalanul élvezhetjük a nyarat, kellemetlen meglepetések nélkül!