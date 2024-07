Celine Dion rendkívüli kockázatot vállalt párizsi fellépésével: milliók nézhették volna végig, hogy összeomlik

Július 26-án az 56 éves Celine Dion fellépése zárta a párizsi olimpia nyitóünnepségét. Édith Piaf Hymne à l'amour című dalát énekelte, amivel meghatotta a nézők millióit. A merevember-szindróma (SPS), Dion betegsége nem engedte, hogy az énekesnő az utóbbi években színpadra álljon. Bármennyire is örülnek a rajongók az énekesnő visszatérésének, vannak kritikusok hangok is...

Celine Dion hatalmas kockázatot vállalt párizsi fellépésével

Forrás: https://www.instagram.com/celinedion/

Egy specialista óva intette Celine Diont a szerepléstől

Dr. Pavan Tankha, a Cleveland Clinic SPS-re szakosodott orvosa azt mondta, hogy Dion visszatérése biztató jel az egészsége szempontjából, de mindenképpen óvatosságra intené az énekesnőt. Az SPS különböző tényezők hatására - mint például a erős hangok, stressz és hőmérséklet-ingadozások hatására fájdalmas izomgörcsöket válthat ki. Borzasztó lett volna, ha Celine Dion az olimpia színpadán omlik össze, de a kockázata megvolt. Szerencsére azonban minden jól alakult, az énekesnő óriási sikert aratott - talán azért is, mert előzetesen megtett bizonyos intézkedéseket. Az orvos úgy gondolja, relaxációs technikákat alkalmazott. Dr. Tankha szerint azonban Celine Dionnak a jövőben is szüksége lesz az orvosai jelenlétére a színfalak mögött, minden fellépésen. Ha rátörnének az izomgörcsök, melyek akár órákon keresztül is eltarthatnak, szakszerű ellátásra lesz azonnal szüksége.

Celine Dion megtisztelve érzi magát

Celine Dion a nyitóünnepségen való fellépése után az Instagramon így nyilatkozott: „Megtiszteltetés számomra, hogy ma este felléphettem a 2024-es párizsi olimpia nyitóünnepségén, annyira boldog vagyok, hogy újra az egyik kedvenc városomban lehetek!"

Majd a sportolókhoz is szólt néhány szót:

Örömmel ünneplem ezeket a csodálatos sportolókat az áldozatvállalásról és elszántságról, fájdalomról és kitartásról szóló történeteikkel együtt. Mindannyian nagyon büszkék lehetnek. Tudjuk, milyen keményen dolgoztak azért, hogy a legjobbak legjobbjai legyenek!

Feldühödtek a nézők

A párizsi olimpia nyitóünnepségének nézői rettenetesen kiakadtak. Órákig hiába várták, hogy a legendás énekesnő, Celine Dion megjelenjen, sokan azt gondolták, csak beetették őket, és az énekesnő már régen hazament. A pletykák szerint Lady Gagával énekelt volna duettet, így amikor az olasz származású énekesnő egyedül jelent meg a színpadon, mindenki borzasztóan csalódott lett. Aztán arra tippelek, hogy a Szajnán látható maszkos lovas lesz Celine, de akkor is hoppon maradtak. A lónak több mint 15 percig tartott, mire kivágtázott a vízből, és a jelmez alól az énekesnő sem került elő.