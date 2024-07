Ben Affleck házat vett magának Los Angelesben: Jennifer Lopezzel közös villájuk továbbra is eladó

A TMZ szerint Ben Affleck nemrég egy 20,5 millió dolláros villát vásárolt magának Los Angeles előkelő Pacific Palisades negyedében. A Jennifer Lopezzel közös otthonuk még nem talált vevőre, továbbra is árulják. A színész már hetekkel ezelőtt különköltözött az énekesnőtől, egy ideig albérletben húzta meg magát, de úgy tűnik, ebből elege lett, és esze ágában sincs kibékülni a dívával.

Jennifer Lopez és Ben Affleck - A színész házat vett magának, a szakítás véglegesnek tűnik

Forrás: Getty Images

Új agglegénylakása állítólag 5 hálószobával, gardróbszobákkal, 6 fürdőszobával, reggeliző- és étkezőhelyiséggel, egy nappalival, egy dolgozószobával és egy médiaszobával rendelkezik. A telken áll egy vendégház is.

Ben Affleck szabadulni akar a luxusingatlantól

Az 51 éves Affleck és az 55 éves Lopez június óta próbálják eladni közös luxusvillájukat, és sajtóértesülések szerint már néhány műtárgyukat is meghirdették. Lopez és Affleck majdnem egy évvel az esküvőjük után vásárolták meg az ingatlant, valamivel több mint 60 millió dollárért. A hatalmas, 12 hálószobás, 24 fürdőszobás házat 68 millió dollárért kínálják most, és állítólag gyorsan meg akarnak szabadulni tőle.

„Ben különösen a háztól akar megszabadulni. Soha nem volt boldog ott" - nyilatkozta egy forrás. A legnagyobb baja az volt vele, hogy messze volt a gyerekei otthonától. Lopez pedig állítólag túl nagynak tartja a villát.

A pár továbbra sem mutatkozik együtt, külön töltik a nyarat is, és a házassági évfordulójukon sem találkoztak. Jennifer hatalmas, Bridgerton témájú szülinapi partit rendezett az 55. születésnapja alkalmából, de oda sem hívta meg Bent. Miközben felesége ünnepelt, Afflecket a nyugati parton látták, amint ügyeket intézett.

Jennifer Lopez Bridgerton-bulija

Jennifer Lopez 55 éves lett július 24-én. Az énekesnő egy hatalmas, Bridgerton témájú partival ünnepelt, ahova számos vendéget meghívott. Jennifer Sarolta királynő szerepében tetszeleg, trónja is volt, és hasonlóan impozáns frizurát is készíttetett magának. Az énekesnő videómontázst is posztolt a buliról, amit itt nézhettek meg. A videó közzététele után pedig hosszú posztban mondott köszönetet a rajongóinak: