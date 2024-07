Életmentő őszinteség – 10 dolog, amit nem titkolhatunk az orvos elől

Étrend-kiegészítők

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a különböző természetes alapú étrendkiegészítők, fogyasztószerek, kedélyjavító teák, vitaminok ásványi anyagok biztosan nem okozhatnak problémát. Tévedés! Akár egy vitamint is túladagolhatunk, ami igenis komoly bajokat okozhat. Ezért fontos, hogy elmondjuk, hogy pontosan mit és mennyit szedünk.

Gyógyszer abbahagyása

Amikor felírnak nekünk egy gyógyszert, mindig elmondják, hogy hogyan, mikor, mennyit és meddig kell szednünk. Ha ezt nem tartjuk be, mert elfelejtettük, meggyógyultunk, elhagytuk, vagy bármi más okból, akkor azt el kell mondanunk. Sajnos az emberek 70%-a idő előtt abbahagyja akár az antibiotikum kúrát is, csak mert úgy érzi, hogy már jobban van. Ám a tabletták nem így működnek! Ezzel súlyosan befolyásolhatjuk a vérnyomásunkat vagy a szervezetünkben zajló folyamatokat. Ráadásul, ha az orvos nem tudja, hogy abbahagytuk a gyógyszert, előfordulhat, hogy magasabb dózist is fel, mert úgy tapasztalja, hogy az eddigi hatástalan.

Súlyos pénzügyi problémák

Rengeteg páciens esetében a tüneteket a pénzügyi aggodalmak okozta állandó idegeskedés váltja ki. Ez okozója lehet a bipoláris viselkedésnek vagy túlzott izgatottságnak akár depressziónak is. A háziorvosunknak tudnia kell, hogy mennyire súlyos a probléma, hogy tanácsot adhasson és fel tudja mérni, szükség van-e pszichológus vagy pszichiáter segítségére.

Gondok a mellékhelyiségben

Rendkívül szemérmesek tudunk lenni, amint a kis vagy nagydolgaink kerülnek szóba a rendelőben ücsörögve. Pedig, ha pontosan beszámolunk arról, hogy mit látunk a WC kagylóban, mit érzünk előtte, utána, közben, milyen gyakorisággal látogatjuk a mellékhelyiséget, az akár az életünket is megmentheti. Ilyen lehet a véres széklet vagy a különös színű vizelet is. Bármi furcsát vagy szokatlant tapasztalunk, arról azonnal számoljunk be kezelőorvosunknak!