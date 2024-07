Nem kell, hogy a mozgás unalmas legyen: az élménysport megváltoztathatja az életedet

Mutatunk néhány izgalmas mozgásformát. Bármelyiket választod, az élménysport garantáltan mentes az unalomtól, cserébe olyan élményekkel gazdagít, amelyekre életed végéig emlékezni fogsz.

Élménysport: túra, kerékpározás, evezés Forrás: Billion Photos/Shutterstock

Bakancsjárat- a kilométergyűjtő élménysport

Húzd fel a surranót, fogj egy térképet (vannak letölthető, menő applikációk a telefonodon) és indulj el, hogy felfedezd az országot: ez a legtutibb élménysport! Keress tíz kicsi ösvényt, vagy bájos falut és fedezzétek fel azokat a barátokkal. A helyiek vendégszeretete, a tájjellegű finomságok azonnal elfeledtetik, hogy már több kilométer van a lábadban, mint egy postásnak. A kalandokról pedig érdemes naplót vezetni, a fotókat ámulva fogja nézegetni az összes ismerősöd. A legnépszerűbb élménysport, az Országos Kékkör, vagy egyszerűen csak Kékkör, ami három önálló szakasz, az Országos Kéktúrát, a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúrát és az Alföldi Kéktúrát magába foglaló egybefüggő túraútvonal. Az oldalukon térképes segítséget és szöveges leírást egyaránt találtok, ráadásul, ha van nálatok egy könnyű sátor és egy hálózsák, akkor akár romantikus kempingezéssel is tölthetitek az éjszakát.

Egy óra gyaloglással 500 kalóriát égetsz el.

Van egy eveződ?

Ha tudsz úszni, a vízisportok lesznek a kedvenceid. Ülj kajakba, kenuba, vagy pattanj fel egy SUP-ra, és fedezd fel az ország meseszép vízi túraútvonalait. Egyik sem ördöngösség, ráadásul a tájékozódást egy ingyenes applikáció, a VÍZIKÉK segíti, ahol akár regisztrálhatod is a teljesítményedet. Az országban több helyen találsz kajakpontokat, ahol kipróbálhatod, hogy milyen vízijárgány való az erőnlétedhez, onnan pedig már csak egy lépés vezet az első kalandhoz valamelyik mesebeli, vidrák és hódok lakta túraútvonalhoz. Évente néhány alkalommal a Balatont is át lehet evezni. Az ország legnagyobb evezős buliján ezrek szoktak részt venni. Ha pedig menő külföldi kalandra vágysz, Velencében akár egy felfújható hajóval is evezhetsz a csatornákon.

Egy óra kajakozással akár 600 kalóriát is elégethetsz.

A világ két keréken

A kerékpározás mindig az egyik legnépszerűbb élménysport volt. Bringázni egyre több helyen lehet, de fontos, hogy csak biztonságos járművel és megfelelő kiegészítőkkel, például sisakkal indulj útnak. A kerékpárosokat rengeteg applikáció segíti, okosórádon tudod mérni az eltelt időt és a teljesítményedet, így akárhol jársz, garantáltan sikerélményt jelent egy-egy túra. A bringások körében népszerű a Mátra, a Balaton, de akár Pécs környékén, a Mecsekben is útra kelhetsz, hogy teljesítsd a napi sportkihívást. Az idei év túraútvonala a Beregi-kör, ami Gergelyiugornyáról indul és 50 kilométeren át visz a környék legszebb falvaiban. Kerékpárral akár egész Európát bejárhatod, Franciaország és Olaszország mellett Svájc és Hollandia is népszerű bringás úti cél.