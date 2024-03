Magyarország csodái: természeti kincseink, amelyeket mindenképpen látnod kell

A Fátyol-vízesés tizenhét méter hosszan, tizennyolc csipkézett tufateraszon zúdul le.

Forrás: Shutterstock/Laszlo Szirtesi

Tapolcai-tavasbarlang

Nem sokan tudják, hogy Tapolca egy rövidebb-hosszabb barlangokkal teli, mondhatni lyukacsos kőzetre épült. Mostanáig több mint tíz kilomternyi barlangjáratot tártak fel a város alatt, és egy látogatóközpontot is felépítettek, ahol nemcsa megismerheted a karsztvidéket, de a barlangrendszer egy részén végig is csónakázhatsz, amely a világon egyedülálló lehetőség, ugyanis sehol máshol nem létezik a tapolcaihoz hasonló, lakott település alatt húzódó, csónakkal bejárható barlangrendszer. Hihetetlen élmény, amely családi programnak is kiváló, mivel a vízmélység 70-100 centiméteres, nem túl hideg, 18-20 fokos, s noha az evezést magatoknak kell megoldani, a 180 métert még akkor sem különösebben nehéz megtenni, ha időnként igényel némi, de nem túl nagy erőfeszítést.

Forrás: Origo/Polyák Attila

Rám-szakadék