Segíthet a kávé, hogy egészséges maradj, ha ülőmunkát végzel

Sokszor aki irodában dolgozik, napi 8-10 órát is egy helyben ül, hiszen a munkavégzés mellett az utazással töltött idő is ülve telik. Az ülőmunka ártalmai lehetnek többek között a magas koleszterinszint, a szív- és érrendszeri megbetegedések, egyes rákbetegségek, a stroke, az elhízás és a cukorbetegség kockázatának megnövekedése. A testünk nem arra lett kitalálva, hogy naphosszat üljünk, nem véletlen, hogy a szakemberek nem győzik hangsúlyozni, hogy az ülőmunka káros hatásait muszáj ellensúlyozni. De arra senki nem gondolt, hogy erre a koffein is alkalmas lehet. Egy új kutatás most azt állítja, hogy a rendszeres kávéfogyasztással csökkenthetők az ülőmunka káros hatásai; és míg ez jó hír lehet az irodistáknak, szakemberek óva intenek mindenkit attól, hogy kizárólag a kávétól várják a csodát.

Hatásos lenne az ülőmunka ártalmai ellen a kávé?

A számok szerint hatásos

A kutatás az Egyesült Államokban készült, és több mint tízezer embert vizsgáltak a kutatók, összesen 13 éven át. Kiderült, hogy akik rendszeresen fogyasztottak koffeines kávét, azok körében 1,58-szor kisebb volt a halálozás aránya. A felmérés során a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a kávé szinte teljes mértékben ellensúlyozta az ülőmunka okozta szív- és érrendszeri betegségek miatti elhalálozás kockázatát. Szakértők szerint azonban érdemes óvatosnak lenni ezzel a kijelentéssel, hiszen sokszor még a rendszeres sportolás sem képes teljes mértékben ellensúlyozni a naphosszat tartó ücsörgés káros hatásait.

Az ülőmunka ártalmai ellen a mozgás a legjobb

Persze nem baj, ha valaki irodai munka mellett rendszeresen fogyaszt kávét, de ne várjunk tőle csodát, érdemes inkább biztosra menni, és beiktatni a hétköznapokba a rendszeres testmozgást is. Ha valakinek nagyon kevés ideje van, akkor sem kell lemondania a mozgásról, ha nincs esténként vagy hajnalonta több órája futni vagy biciklizni, elég, ha naponta legalább fél órát mozog valamit, ez lehet séta, otthoni torna is. Ha még ez se fér bele, akkor is legalább heti két-három alkalommal mozgassuk át magunkat, akár egy hétvégi kirándulás keretében is. A rendszeres mozgással nemcsak a testünkért, de a mentális egészségünkért is rengeteget tehetünk, hiszen az ülőmunka a pszichénkre is káros hatással van.