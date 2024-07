Rosszul alszol a hőség miatt éjszaka? A hideg zuhany csak ront a helyzeten!

A kánikula megviseli a szervezetet, a magas nappali hőmérséklet teljesen kifáraszthat bennünket, ráadásul a hőségben aludni sokkal nehezebb, így nemcsak a melegtől leszünk bágyadtak, de néhány nap után az alváshiánytól is. Néhány trükkel azonban lehet pihentető az alvás a nagy melegben is.

Ha hűvös a hálószoba, könnyebb lesz a hőségben aludni.

Forrás: Shutterstock/Copyright (c) 2020 goffkein.pro/Shutterstock.

Felejtsd el a hideg zuhanyt

A nagy forróság után este jó ötletnek tűnhet egy langyos, netán jeges zuhanyt venni, de ez nagyon bezavarhat az éjszakai alvásba. A hideg hatására ugyanis összehúzódnak az erek, a test fázni kezd, majd a tusolás után elkezdi fűteni magát – pont akkor, amikor az ember szeretne elaludni, így csak még inkább melege lesz, mint a zuhany nélkül lett volna. Helyette érdemes inkább meleg, a testhőmérséklettel megegyező hőfokú vízben tusolni.

Tartsd hűvösen a hálószobát, ha jól szeretnél a hőségben aludni

A jó alvás alapfeltétele, hogy ideális legyen a hálószobában a hőmérséklet, hiszen álmunkban megváltozik a testünk hőszabályozása: az alvási ciklus első két szakaszában csökken a testhő, és reggelig meg is tartja a legalacsonyabb pontját. Azonban ha túl meleg a hálószoba, ha muszáj hőségben aludni, hiába van meg a nyolc óra alvás, reggel összetörten fogsz ébredni. Ha van légkondicionáló, akkor lefekvés előtt pár órával kapcsold be, hogy kellemes legyen a benti hőmérséklet. Azonban éjszakára nem tanácsos bekapcsolva hagyni, és nemcsak az áramszámla miatt, de azért is, mert ha nem vagy hozzászokva, még nyáron is légúti megbetegedéseket okozhat. Klíma híján más módja is van, hogy kellemes legyen a hálószobában a hőmérséklet: nappalra húzd el a sötétítő függönyt vagy ereszd le a redőnyt, késő este, hajnalban pedig szellőztess hosszan, hogy a kinti hűvös levegő be tudjon áramlani. Ha teheted, aludj nyitott ablaknál éjszaka.

Csak semmi délutáni alvás!

Hétvégén vagy szabadság alatt nagy lehet a kísértés a legnagyobb hőségben aludni egyet, vagyis szunyókálni pár órát délután. Bár tény, hogy egy rövid délutáni szundikálás után az ember felfrissülten ébred, ha több órán át tart a délutáni alvás, a cirkadián ritmus felborul, és éjszaka nem csak a meleg miatt nem tudunk elaludni.