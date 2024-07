Seprűvénák: ne élj együtt a fájdalommal

A seprűvénák (más néven pókvénák) az elszíneződött hajszálereket jelentik, amelyek többnyire a lábszáron vagy a combon jelentkeznek. Nem csak az ötven felettieket érinti, akár sokkal fiatalabb korban is igen sokaknál előfordul. Eleinte nem okoznak fájdalmat, sőt, sokszor alig észrevehetőek.

Seprűvénák

Forrás: Rungkh/Shutterstock

Seprűvénák: nem csak szépséghiba

Nemcsak szépséghibáról, hanem akár súlyos bajt okozó egészségügyi problémáról is beszélünk, hiszen vénás keringési elégtelenséget jelez. Bár ma már az esztétikai gyógyászat is tud rá megoldást, alapvetően a gyógyítása nem szépészeti feladat. A vörösesre, kékesre vagy lilásra színeződött, 1-3 milliméter vastagságúra tágult érszakasz ugyanis könnyen begyulladhat – ilyenkor fájdalom, feszülés, égő érzés jelentkezhet –, ami súlyosabb esetben akár lábszárfekélyhez vagy trombózishoz is vezethet.

A seprűvénák kezelésére többféle mód létezik

A seprűvénákat érdemes minél előbb megmutatni orvosnak, hiszen az idő előrehaladtával a kis erek egyre vastagabbak lesznek, akár fájdalmassá is válhatnak. Az orvos az alábbi kezelési módok közül választhatja ki a számodra legmegfelelőbbet. Ha szükséges, kenőcsökkel, gyulladáscsökkentőkkel, fájdalomcsillapítókkal segít a helyzeten, és javasolja, hogy viselj kompressziós harisnyát, ami javítja a vérkeringést.

Gyógynövények, amelyek javíthatnak a lábaid állapotán

Vadgesztenye: A vadgesztenye kivonatot tartalmazó krémek és kenőcsök gyulladáscsökkentő hatással rendelkeznek és segíthetnek a seprűvénák enyhítésében. Rendszeres használatuk könnyebbé teszik a lábakat.

Körömvirág: A körömvirág krém vagy kenőcs használata szintén javíthat a seprűvénák tünetein.

Fekete nadálytő: Ez a növény is ismert gyulladáscsökkentő hatásáról, és segíthet a seprűvénák kezelésében.

Tipp:

Ha otthon vagy, húzz kényelmes zoknit, pihentesd a lábaidat, akár úgy, hogy egy időre felpolcolod azokat. A hidegvizes borogatás is jót tesz, hűsíti a megfáradt lábakat.