20 kilót fogyott az anyuka: ezt az egy dolgot változtatta meg

Miután mindössze 12 hét alatt sikerült 20 kilót fogynia, egy édesanya arra buzdítja sorstársait, ne adják fel, küzdjenek a céljaikért. Lauren Hamilton három hónap alatt 20 kilót fogyott, saját bevallása szerint nem túl bonyolult módszerrel. A TikTokon osztotta meg fogyása történetét, hogy másokat is ösztönözzön a változásra.

Az édesanya 12 hét alatt szabadult meg 20 kilótól azzal, hogy figyelt az étkezésére.

Lauren 109 kiló volt, amikor azt érezte, nehezen mozog és nem szívesen mutatkozik az emberek előtt. Annak érdekében, hogy megszabaduljon a súlyfeleslegtől, egészségesen kezdett étkezni és arra is ügyelt, hogy minden nap megtegyen legalább 10.000 lépést. Mint mondja, amikor aktívabb, akkor simán megvan a 20 000 lépés is. Módszere működött, 12 hét alatt 20 kilótól szabadult meg, és azóta is folytatja a diétázást.

„Korábban azt éreztem, hogy el kell rejtenem magam. Csinosan akartam öltözni, de bármit vettem fel, az rémesen állt. A lányom imád fotózkodni, én meg folyton menekültem, nehogy rajta legyek egy képen is. Most már bátran odaállok mellé. A fogyás az önbizalmamat is növelte és most már bátrabban kacsintgatok a nőiesebb ruhák felé” – mesélte az édesanya.

Lauren azt is elárulta követőinek, hogy mit eszik. Reggelire jellemzően tojást sült füstölt lazaccal, vagy zabkását eszik. Ebédre például magvas bagelt fogyaszt túróval, salátával, vagy omlettet készít. A vacsorája általában grillezett zöldségekből áll, melyekhez rizst, garnélát és salátát társít. Az olívabogyóra és a sajtokra nassolnivalóként tekint, de almaszeleteket és étcsokiba mártott narancsszeleteket is szívesen ropogtat.