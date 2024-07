Sztárok titkos fegyvere: diéták, amikkel ragyognak a vörös szőnyegen

Forrás: WireImage/Samir Hussein

4. Gwyneth Paltrow – Clean eating

Gwyneth Paltrow a Clean eating, vagyis a tiszta étkezés híve, amely friss, organikus ételekből áll, és minimalizálja a feldolgozott élelmiszereket. A clean eating nevezhető diétának is, de a legjobb benne az, hogy nem csupán fogyókúráról, hanem egy teljes életmód váltásról beszélünk. Természetesen a clean eating esetében nem arról van szó, hogy az étel tiszta-e vagy piszkos, hanem arról, hogy mennyire feldolgozott az élelmiszer, és mennyire természetesek az alapanyagai. Ilyenek a bio gyümölcsök, zöldségek, vagy a szabad tartású csirke. Lehetőleg kerüld a csomagolt ételeket is, hiszen a muffinok, kekszek, és granolaszeletek első hallásra nem tűnnek veszélyesnek, de ezek a finomságok általában finomított gabonát, cukrot, olajokat, és egyéb alacsony tápanyagtartalmú összetevőket tartalmaznak. Helyette fogyassz mandulát, diót, mogyorót, de a különböző szárított gyümölcsök is jó alternatívák lehetnek. Azt pedig már mondani sem kell, hogy a tiszta étkezésbe belefoglaltatik a kellő mennyiségű víz fogyasztása is, amellyel nem csak a fogyást, de a szervezeted megfelelő hidratáltságát is támogatod. Ez az étrend segíteni fog téged abban, hogy bőröd és alakod szép és egészséges maradjon, akárcsak Gwyneth Paltrowé!



5. Scarlett Johansson: Carb cycling és böjtölés

Scarlett a többi bomba testű sztárhoz hasonlóan, szintén szigorú étrendet követ, kellő tudatossággal, kitartással, no meg persze sok sporttal. Diétája során sokszor alkalmazta a böjtölést, amely 12 órán át tart, de ha eszik, akkor leginkább a nyers és vegán ételeket pakolja a tányérjára. Ha pedig időszakos étrendet követ, akkor előszeretettel követi az úgynevezett carb cycling diétát, amely egy szénhidrát-hintáztatásból áll, ahogyan azt a neve is sugallja. Ez a módszer a cukrok mennyiségének előre kiszámolt bevitelét jelenti, amiből nyugisabb időszakban kevés is elég , míg egy strapás forgatási napon bővebben juttathatott a szervezetébe „üzemanyagot". A carb cycling diéta mellé fontos a kardió-edzés is, hogy a diéta kellően hatékony és eredményes legyen.