Katalin hercegné a rák elleni küzdelemben nem pazarolja idejét drámára

Katalin hercegné márciusban jelentette be, hogy a rák egy meg nem határozott formáját diagnosztizálták nála, és megelőző kemoterápiás kezelést kap, két hónappal azután, hogy hasi műtéten esett át. A walesi hercegné napról napra jobban érzi magát és a súlyos betegsége bejelentése óta már két alkalommal is megjelent a nyilvánosság előtt. Júniusban, a Trooping the Colour ünnepségen, majd Wimbledonban, ahol a jelenlévők állva tapsolták és köszöntötték a hercegnét.

Katalin hercegné szeretné a lehető legtöbb időt tölteni családjával.

Katalin hercegné állapotáról nem sok friss információt tesznek közzé

Most azonban Robert Jobson királyi szakértő és író a Hello! Magazinnak adott interjújában nemrég így fogalmazott:„Nagyon nyugodt. Ő olyan ember, aki megoldásokat akar találni, és felül akar emelkedni a zajon és a drámán. Úgy vélem, figyelembe véve, amit át kellett élnie, az ember nem akar időt pazarolni zajra és drámára, ha az egészségről van szó….Napról napra élsz; azokat a dolgokat csinálod, amiket szeretnél.” A 60 éves Jobson megjegyezte, hogy Katalin már a rákdiagnózisát megelőzően is tudatta a néhai II. Erzsébet királynővel és III. Károly királlyal, hogy nem fogja "sürgetni, hogy olyan dolgokat tegyen, amelyeket nem feltétlenül akar" - beleértve azt is, hogy királyi kötelességeit az anyai szerepe elé helyezze.

Júniusi közösségi média frissítésében Katalin hercegné elmondta, hogy „jó ütemben halad” a felépülésben, és még „néhány hónapig” folytatja a kezelést.

Katalin hercegnének a családja az első

„Ez hatalmas bátorságot igényel, mert egy nagyon elszigetelt világban vagy.De azt hiszem, rájött, hogy csak egy esélye van. Három kisgyermeke van, és nekik kell az elsőnek lenniük". Katalinnak három közös gyermeke van Vilmos herceggel: a 11 éves György herceg, a 9 éves Sarolta hercegnő és a 6 éves Lajos herceg. Vilmos herceggel amikor a gyerekeik neveléséről van szó mindenekelőtt egymás véleményét értékelik, egyetlen döntést sem hoznak a másik megkérdezése nélkül. „A herceg tudja, hogy Katalinnak praktikus megoldásai vannak, még az összetett problémákra is" - osztotta meg Jobson. "Nagyon szoros barátok és partnerek, valamint férj és feleség". Tekintettel gyermekei fiatal korára, Jobson szerint Katalin minden időt kihasznál, amit gyermekeivel tölthet. Ahol csak lehet, elviszi őket az iskolába és ő is hozza el onnan a gyerekeket, valamint odafigyel arra, hogy ott legyen az iskolai színdarabokon és a sportnapokon is.