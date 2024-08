Katalin hercegné Párizsban: így tündökölt a hercegné - FOTÓK

Köztudott, hogy Katalin hercegné rajong a sportokért, nem véletlen, hogy betegsége ellenére Wimbledonban is tiszteletét tette legalább az utolsó napon, hogy átadhassa a győztesnek járó trófeát, ami már hagyomány. Éppen ezért sokan várják, hogy a párizsi olimpián is megjelenjen, hiszen a hírek szerint Vilmos herceg útra kel a gyerekeivel, hogy élőben is szurkolhassanak a versenyzőknek. Az biztos, hogy a hercegné szívében különleges helyet foglal el a város, amelyben javában zajlanak a játékok, ugyanis 2017-ben egy felejthetetlen romantikus kirándulást tettek ott Vilmossal. Csak úgy ragyogtak! A visszatérés pedig minden bizonnyal hasonlóan örömteli lenne.

Katalin hercegné és Vilmos herceg Párizsban

Forrás: Getty Images

Katalin hercegné Párizsban: Vilmossal romantikus kirándulást tettek

Az egész világ azt várja, hogy vajon Katalin hercegné ellátogat-e majd a 2024-es párizsi olimpiai játékokra. Nem lenne meglepő, ha így tenne, hiszen egyrészt a sportokért is rajong, másrészt Párizs is a szíve csücske. Ő és Vilmos herceg 2017-ben tettek romantikus kirándulást a francia fővárosban, ahol természetesen megtekintették a legnagyobb nevezeteségeket is. A hercegnő csak úgy ragyogott a látogatás alatt, vagyis ez bizonyára olyan élmény volt, amit szívesen megismételne.

Katalin hercegné és Vilmos herceg Párizsban az Eiffel-torony előtt

Forrás: Getty Images/WireImage

Katalin hercegné és Vilmos herceg Párizsban: megtekintették a Musee d'Orsay óráját is

Forrás: Getty Images

Katalin hercegné és Vilmos herceg Párizsban: részt vettek egy vacsorán a brit nagykövetségen

Forrás: WireImage/Getty Images

Persze kérdés, hogy a betgesége lehetővé teszi-e számára azt, hogy legalább egy nap élőben élvezhesse a nyári olimpiai játékokat, hiszen hiába tette tiszteletét Wimbledonban és a Trooping the Colour ünnepségen, mindkét alkalom után hangsúlyozták, hogy ez nem jelenti azt, hogy Katalin hercegné visszatér a hivatalos feladataihoz. Még mindig a kezelésére és a gyógyulásra koncentrál, de minden bizonnyal ezek olyan események voltak, amiket a hercegné állapota ellenére sem akart kihagyni. Meglehet, hogy a párizsi olimpia is ilyen, ám ehhez vállalnia kellene egy fárasztó utazást is. Az biztos, hogy mindenki nagy örömmel fogadná, ha úgy döntene, hogy élőben szeretné követni a versenyeket és szurkolni a sportolóknak.

Az egész világot lázban tartja a párizsi olimpia, rengeteg sztár tette tiszteletét az eseményen. Nicole Kidman férjével és gyerekeivel együtt izgult a versenyzőknek, de Sarah Jessica Parker is a helyszínen szurkolt családjával, John Travolta pedig a gyönyörű lányával osztotta meg ezt a különleges élményt.