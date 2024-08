Katalin hercegné és Vilmos herceg kulcsfontosságú döntést hoztak otthonukról

Vilmos herceg és Katalin hercegné valószínűleg megengedhetnék maguknak, hogy olyan fényűzésben éljenek, amilyet még nem látott a világ, és persze egy hadseregnyi személyzetet is felvehetnének - különösen most, hogy Katalin hercegné beteg, senki nem is vetné a szemükre, ám ők mégsem így élnek. Egy forrás szerint a hétköznapjaik nagyon is átlagosak. Ők döntöttek így, ami meglepő lehet, de megvan rá az okuk.

Vilmos herceg és Katalin hercegné úgy döntöttek, nem akarnak otthonukban sok alkalmazottat

Forrás: AFP

Vilmos herceg és Katalin hercegné a családi élet mellett döntöttek

Vilmos herceg és Katalin hercegné a világ egyik leghíresebb párja, és bizonyára megengedhetnék maguknak, hogy egy hadseregniy szolgáló vegye őket körül, de egy forrás szerint az otthoni életük nagyon is hétköznapi. Mint kiderült, a hercegi párnak nincs sok alkalmazottjuk, a házimunka elvégzésében nem mások segítenek nekik, mint a három gyerekük. György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg bizony részt vesznek az otthoni munkákban.

Bár az igaz, hogy Katalinnak és Vilmosnak van nappali személyzetük, akik kézben tartják a dolgokat akkor, amikor a pár nincsen otthon, azonban amikor Adelaide Cottage-ban tartózkodnak, inkább maguk nevelik a gyerekeiket.

Azt hiszem, meglepné az embereket, ha látnák, milyen hétköznapi dolgok zajlanak otthon.

A gyerekek segítenek az asztal megterítésében, a tányérok eltakarításában, amikor befejezték az evést, és a rendrakásban. A dadájuk, Maria Teresa Turrion Borrallo korábban a családdal élt a Kensington-palotában, de a jelek szerint nem ment velük, amikor Windsorba költöztek" - mondta egy forrás. Vagyis Katalin és Vilmos a privát szféra mellett döntöttek, hogy a gyerekeiknek ne kelljen folyton idegenek társaságában lenniük a saját otthonukban.

Katalin hercegné újra a nyilvánosság elé állhat

Lapinformációk szerint Katalin hercegné szeretne szurkolni a 2024-es párizsi olimpián. Hogy ott lesz-e biztosan, még nem tudni, a Kensington-palota nem nyilatkozott az ügyben, csupán annyit tudni, hogy Vilmos herceg, és valószínű a 11 éves György és a 9 éves Sarolta a jövő héten indulnak a francia fővárosba. A walesi hercegnéről köztudott, lelkes sportrajongó, ha csak teheti, szurkol a brit versenyzőknek, a 2012-es londoni olimpiai játékokon számos fotó készült róla, ahogy Vilmossal együtt vesz részt az eseményen.