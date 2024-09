Kemoterápia nélkül győzte le a mellrákot Elle Macpherson: figyelmen kívül hagyta a orvosok tanácsát

Én a holisztikus megközelítést választottam. Nemet mondani a hagyományos orvosi megoldásokra volt a legnehezebb dolog, amit valaha is tettem az életemben. De nemet mondani a saját megérzésemre még nehezebb lett volna. Néha egy ilyen szívből jövő döntésnek mások számára nincs értelme... de nem is kell, hogy értsék. Az emberek őrültnek tartottak, de tudtam, hogy olyan döntést kell hoznom, amely valóban rezonál velem. Számomra ez azt jelentette, hogy a mellrákkal kapcsolatos érzelmi és fizikai tényezőkkel is foglalkoznom kellett. Itt volt az ideje a mély, belső elmélkedésnek. És ehhez bátorság kellett.