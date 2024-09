Ines de Ramon első házassága: ebbe a férfibe volt szerelmes Brad Pitt előtt

Ines de Ramon korábban Paul Wesley-vel, a The Vampire Diaries színészével volt házas. A pár először 2018 júniusában került a figyelem középpontjába, amikor New Yorkban randiztak. Egy hónappal később Montaukban házasodtak össze, ahol számos híresség jelenlétében, például Nina Dobrev és Jessica Szohr társaságában mondták ki a boldogító igent. Paul 2019 februárjában erősítette meg a házasságt tényét és Nina is Paul feleségeként említette Inest egy podcast-interjúban.

Ines De Ramon házassága nem volt hosszú életű

Forrás: Getty Images

Ines házasságát igyekezett óvni a nyilvánosság elől, az együtt töltött években próbáltak minél kevesebbet mutatkozni együtt. A kapcsolatuk azonban nem bírta sokáig, mindössze három év után úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják. 2023 februárjában benyújtott válási kérelmük során egy képviselő azt nyilatkozta a People magazinnak: „A döntés kölcsönös és öt hónappal ezelőtt született. Kérjük, hogy tartsák tiszteletben a magánéletünket ebben az időszakban.” A válásuk meglehetősen barátságosan zajlott, mindkét fél „írásos megállapodást kötött a tulajdonjogukról és házassági vagy házastársi jogairól, beleértve a támogatást, amelyet a bíróságnak benyújtottak vagy benyújtanak”. Paul lemondott minden jövőbeli házastársi vagy partneri támogatásról.

Boldogságot hozott Brad Pitt életébe a válása után

Ines De Ramont és Brad Pittet először 2022. novemberében látták egy Bono-koncerten. Akkoriban egy de Ramonhoz közeli forrás azt mondta, hogy a pár egy közös barátjukon keresztül találkozott, és hogy a színész nagyon belezúgott a tervezőbe. 2022. decemberében Pitt elvitte de Ramont a Babylon című filmjének Los Angeles-i premierjére, néhány nappal később pedig együtt ünnepelték Pitt 59. születésnapját egy hollywoodi étteremben. Idén februárban derült ki, hogy már együtt is élnek, Ines költözött a színész házába, de saját lakását nem adta fel.

Ines Velencében debütált a vörös szőnyegen

A Két magányos farkas című film premierjére érkezett Velencébe Brad Pitt és Ines de Ramon szeptember elsején — a színész ebben az alkotásban szerepel régi barátjával, George Clooney-val. A film azonban kevesebb figyelmet kapott, mint Ines de Ramon, aki könnyed eleganciájával mindenkit lenyűgözött. Egy elegáns fehér ruhát viselt, amely tökéletesen kiegészítette természetes szépségét. Ines egy kicsit sem tűnt idegesnek, hogy villanó vakuk között kell végigsétálnia, úgy tűnt, élvezi a számára még szokatlan helyzetet.