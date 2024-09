A férfinátha legfontosabb ellenszere az önuralom: túlélőtippek nőknek

Kétségtelen, hogy a férfiak rosszabbul viselik a megfázást és az influenzát, mint a nők. Ennek egyik oka lehet, hogy sokkal jobban aggódnak az egészségük miatt, így amikor meghűlnek, azt gondolják, hogy valami sokkal rosszabb dolog van a háttérben. Attól tartanak például, hogy valójában tüdőgyulladást kaptak. Ezért van az is, hogy ha a gyerek betegen jön haza az iskolából, az apuka igyekszik olyan távol tartani magát tőle, amennyire csak lehet, és bízik benne, hogy anyuka – akinek a vérében van a gondoskodás – hamar kikúrálja a kis lurkót. Rengeteg kutatást végeztek már a tudósok, hogy megfejtsék, valóban betegebbek-e a férfiak, mint a nők, de egyértelmű bizonyítékkal egyik kutatócsoport sem szolgált ez idáig. Egy azonban biztos: a férfibetegséget nem szabad félvállról venni és lássuk be, ha akarnánk sem tudnánk, hiszen az életerős férfiak pillanat alatt végtelenül gyenge, magatehetetlen beteggé változnak, akár egy 37 fokos hőemelkedés esetén is. Íme a túlélőtippek a férfinátha kezeléséhez.

A férfinátha bizonyítottan létezik

Férfinátha? Így éljük túl együtt

Fogadjuk el!

Értsük meg, hogy bár ez valójában ugyanolyan tünetekkel jár, mint amikor mi voltunk megfázva, mégis sokkal nagyobb dologról van szó. Ne próbáljuk bebizonyítani, hogy túlreagálja a dolgot, mert ő ezt nem így éli meg, ezért csak feleslegesen megbántjuk. Fogadjuk el a miénktől esetleg eltérő igényeit: tartsuk tiszteletben, hogy más bánásmódot szeretne, mint mi ilyen esetben.

Legyünk együttérzők, de ne vigyük túlzásba!

Egy 2018-as kutatás megállapította, hogy a betegséggel kapcsolatos elvárásaink valójában befolyásolhatják a betegség lefolyását. Ha arra számítunk, hogy nagyon súlyos lesz, az negatív hangulathoz és szorongáshoz vezethet, és ezek fokozhatják a tünetek erősségét, amelyeket érzünk. Amikor tehát a férjünket vigasztaljuk, együttérzők és támogatók akarunk lenni, de ha túl nagy ügyet csinálunk a betegségből, az csak ronthat a helyzeten.

Ne pufogjunk

Ha már úgy érezzük, képtelen vagyunk még egy nyöszörgést, nyögést, erőltetett köhécselést szó nélkül, mosolyogva hallgatni, akkor menjünk ki a boltba, hívjuk fel a legjobb barátnőnket, és neki ventiláljunk.

Az alvás a legjobb orvosság

Mivel valóban alvás közben tud a szervezet regenerálódni és gyógyulni, ezért sokkal előbb túl lesz a náthán, ha ágyba küldjük, és elmondjuk neki, hogy most az a legfontosabb, hogy pihenjen.

Adjunk neki gyógyszert

Bár egy kis megfázásra teljesen felesleges bármit bevenni, lelkileg hihetetlen megnyugvást adhat egy beteg férfinak, ha tudja, hogy kapott gyógyszert a betegségére. Lehet, hogy elég, ha vitaminokat adunk neki – ami egyébként hasznos is – de talán egy megfázás elleni tasakos forró ital az, amire igazán szüksége van. Emellett

készítsünk neki gyógynövényekből teát, ami nem csak a tüneteket enyhíti, de nyugtató hatása is van. Egy jó meleg húsleves pedig egyenesen csodákra képes.

Az orrsprayről se feledkezzünk meg! Ha nem kell szipognia egész éjjel, azért nem csak ő lesz hálás, de mi is. Ha csak egészen kicsi hőemelkedése van, de ő mégis lázcsillapítót kér, adjunk neki. Felesleges elmagyaráznunk, hogy a láz nem az ellenségünk, hanem kimondottan jó és hasznos dolog, hiszen a szervezetünk így győzi le a vírusokat. Ha ő úgy érzi, hogy lázcsillapítóra van szüksége, akkor ne vitatkozzunk!

Folyamatosan ellenőrizzük a lázát

Minden bizonnyal ezt ő magától is megteszi, hiszen a férfiakra jellemző, hogy szeretik kontroll alatt tartani a dolgokat, de ettől függetlenül mi is időnként ellenőrizzük a hőmérsékletét. Egyrészt, hogy érezze a törődést, másrészt, hogy észrevegyük, ha tényleg nagyobb a baj.

Ne erőltessük az orvost

A legtöbb ember nem szeret orvoshoz menni, de a férfiakra ez különösen igaz. Éppen ezért ne erőltessük semmiképp, viszont, ha ő kéri, hogy kísérjük el a rendelőbe, akkor tegyük meg, akkor is, ha ezt teljesen feleslegesnek érezzük.

Ne adjunk feladatokat

Amíg teljesen meg nem gyógyul, ne osszunk rá feladatokat, még olyat se, amit minden gond nélkül meg tudna csinálni, mert ettől úgy érzi, nem vesszük elég komolyan az ő betegségét. A figyelemnek és a gondos ápolásnak köszönhetően sokkal hamarabb fel fog gyógyulni, és akkor már bombázhatjuk az elintézendő feladatok listájával. Addig legyünk elnézőek és türelmesek!

Legyünk túl rajta

Gyakoroljunk önuralmat, és amikor végre meggyógyul, ne emlegessük fel neki, hogy mennyire elhagyta magát. Fogadjuk el, hogy a férfiak többségét tényleg sokkal jobban megviseli a nátha, mint a gyengébbik nem képviselőit.