A rák fontos tünete, amit csak éjszaka vehetünk észre: ne hagyjuk figyelmen kívül a testünk jelzéseit

A rákos megbetegedéseknél az idő kulcsfontosságú tényező lehet, ezért a szakértők mindig arra ösztönzik az embereket, hogy figyeljenek oda a testük változásaira. Most egy rákkal kapcsolatos kutatás során összeeállítottak egy listát a gyakori, de könnyen figyelmen kívül hagyható tünetekről, amelyek arra utalhatnak, hogy rosszindulatú változás következett be a testünkben.

Ez a rák azon tünete, amit csak éjszaka vehetünk észre

Forrás: Shutterstock

A rákos megbetegedés lehetséges tünete, amit csak éjszaka vehetünk észre

Sajnos a rákos megbetgedések egyre többeket érintenek, ezért a korai diagnózis nagyon fontos. Az egészségügyi szakértők arra ösztönzik az embereket, hogy legyenek éberek, és figyeljenek a testükre, főleg azokra a tünetekre, amik könnyen összetéveszthetők más betegséggel, vagy akár figyelmen kívül is hagyhatók. Még azoknak is ébernek kell lenniük, akik egyébként egészséges életmódot folytatnak, mert bár a rendszeres testmozgás, a több zöldség és gyümölcs fogyasztása, a feldolgozott élelmiszerek hanyagolása, az alkohol és a dohányzás kerülése bizonyítottan csökkentik bizonyos típusú rákos megbetegedések kialakulásának kockázatát, de nem mindegyikét.

Ezért állítottak össze egy listát azokról a tünetekről, amiknek a hirtelen megjelenésének gyanúsnak kell lennie.

Egyet ezek közül csak éjszaka tapasztalhatunk: az éjszakai izzadást.

Nem világos, hogy egyes ráktípusok miért okozzák ezt a tünetet, meglehet, hogy a szervezet próbálja felvenni a harcot, de a hormonszint-változás miatt is lehet. Természetesen az éjszakai izzadás lehet valami más jele is, például ha lefekvés előtt sportoltunk, forró italokat ittunk, túl sok alkoholt fogyasztottunk, vagy túlságosan felcsavartuk a fűtést. De ha hirtelen kezdődött, akkor a Cancer Research UK szerint ez lehet a rák legfontosabb tünetei közül az egyik, amire figyelni kell. A Cancer Research UK szerint ezek a rák 20-nál is több gyakori tünetei, amikre figyelni kell: