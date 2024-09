Matthew McConaughey barátai és családja aggódnak a színészért: „Ez nem egészséges”

„Nagyon vékonynak és beesett arcúnak tűnik, ami különösen jól látszik, amikor meg van borotválkozva, és nem rejti el magát a divatos borostája mögé” – mondta a bennfentes a Life & Style-nak. Matthew McConaughey-t nemrégiben felesége, Camila Alves társaságában látták egy gálavacsorán, ahol fekete öltözékben jelent meg, amely még jobban kiemelte arcának beesett vonásait.

Matthew McConaughey barátai aggódnak a színészért

A közösségi médiában azonnal elkezdődtek a találgatások, sokak szerint drámai változáson ment keresztül.

Mi történt Matthew McConaughey arcával?

– írta valaki az X platformon.

Néhányan azt feltételezték, hogy talán túlzásba vitte az Ozempic nevű fogyókúrás gyógyszer használatát, de erre nincs bizonyíték. Mások azon spekuláltak, hogy talán egy szerep kedvéért fogyott le ennyire, hiszen korábban már drasztikusan lefogyott a 2013-as Mielőtt meghaltam című film kedvéért, ahol AIDS-beteg Ron Woodroof szerepét alakította. Azonban a forrás szerint most nem ez a helyzet. A bennfentes szerint valószínűbb, hogy Matthew a hollywoodi elvárások nyomása alatt állhat. „Még a vállai is mintha befelé hajlanának” – jegyezte meg az informátor. Egy angol plasztikai sebész, Reza Nassab is egyetértett azzal, hogy Matthew arca egyszerűen a súlyvesztés miatt tűnik másnak, és nem egy esetleges műtét eredménye. „Nem hiszem, hogy Matthew McConaughey orrműtéten esett volna át” – nyilatkozta a sebész a MailOnline-nak.

A sebész hozzátette, hogy az arcon történő súlyvesztés miatt az arc vonásai élesebbé és hangsúlyosabbá válhatnak, ami természetes változás lehet. „Az arc zsírszövetének csökkenése miatt a vonások kiemelkedőbbé válnak, beleértve az orrot is” – magyarázta.

Bár a jelek szerint Matthew nem egy testdublőrrel helyettesítette magát, barátai és szerettei még mindig aggódnak a színész drasztikus fogyása miatt. „A körülötte lévők mind azt suttogják, hogy Matthew-nak szüksége van egy programra” – mondta a bennfentes. „Legyen szó egészségesebb táplálkozásról vagy valamilyen segítségről, ez az állapot nem néz ki jól.” Az informátor szerint felesége, Camila, aki remek szakács, segítségére lehetne ebben, így nincs kifogás arra, hogy Matthew éheztesse magát.