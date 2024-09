Ónodi Henrietta: Két hónap után derült ki, hogy milyen komoly agysérülése van olimpiai bajnok tornászunknak

„Kétségbeesetten szükségem van segítségre, hogy pénzt gyűjtsek a nővéremnek, az 50 éves Ónodi Henriettának, aki súlyos szívrohamot kapott. Mint azt sokan tudjátok, Heni magyar nemzeti hős, olimpiai arany- és ezüstérmes, aki mindig az elsők között nyújtott kezet és támogatta a rászorulókat, most pedig a ti segítségetekre van szüksége" - írta Ónodi Henrietta testvére az adománygyűjtő poszthoz. És ez még most is érvényes és igaz, az olimpiai bajnok testvére Ónondi-Klausler Barbara Vujity Tvrtkonak mondta el, hogy a legnagyobb segítség az anyagi segítség, hogy a 17 napos rehabilitáción túl még két hetet ki tudjanak fizetni Florida állam legjobb rehabilitációs intézetében.

Ónodi Henrietta magyar olimpikon megsegítésére testvére indított adománygyűjtést

Forrás: GoFoundMe

A tornásznő egy élelmiszerboltban kapott infarktust, összeesett, leállt a szíve. Többször újra kellett éleszteni, ez is jelzi állapotának súlyosságát. Két artéria záródott el Henriettánál, azonnal meg is műtötték. Ezután két hónapig kómában volt. Az oxigénhiány miatt fellépő agykárosodás mértéke csak azután derült ki, amikor magához tért.

Vujity Tvrtko látogatta meg Ónodi Klausler Barbarát, Heni testvérét, akivel együtt az olimpiai bajnokot is meglátogatták, ám a kamerát nem vitték be a kórterembe. A találkozáskor Heni szemei élénkek voltak, néhány szóban kommunikált is, hol magyarul, hol angolul. Testvérét minden esetben felismeri, sógorát azonban már nem.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy milyen kilátásai vannak, meddig juthat el a gyógyulásban.

„Egy ilyen súlyos agysérülésnél, mint ami Heninél van, nagyon hosszú idő, egy maraton, hogy rendbe jöjjön. Azt, hogy meddig jutunk el nála a fejlődésben, nem lehet tudni még" - mondta Barbara, de az orvosok biztatják a családot. „Az ő sérüléséhez mérten az az idő, ami eltelt, az nagyon kevés. Van, akinek 6-8 évében is beletelik, hogy felépüljön, úgyhogy nagyon-nagyon az elején vagyunk."

Henrietta gyógyulásához a Magyar Olimpiai Bizottság 10 ezer dollárral járult hozzá, és ennyit adományozott Békéscsaba városa is. Nagyon sok magánember is adományozott a GoFundMe-oldalon keresztül, amiből a rehabilitációt fizetni tudták.