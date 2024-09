Vigyázz! Ettől a vírusként terjedő a Tiktok-trendtől kihullhat a hajad

A „hajtréning” célja, hogy a hajad hosszabb ideig maradjon tiszta. A legújabb TikTok-trendhez tartozó #hairtrainingtrainingtips 260,3 millió, a #traininghair pedig 280,2 millió posztban szerepel, és a számok egyre nőnek. A technika sok rajongója esküszik arra, hogy hetekig vagy akár hónapokig is kibírják hajmosás nélkül, ami különösen csábító a zsíros hajúak számára. De vajon valóban beválik, vagy több kárt okoz-e, mint amennyit használ?

Az új TikTok-trendtől a hajad is kihullhat

Mi ez az új tikTok-trend, a hajtréning?

A hajtréning a hajmosások közötti idő fokozatos meghosszabbítását jelenti. A TikTok-trend célja, hogy a fejbőrt kevesebb zsírtermelésre szoktassa, és a haj hosszabb ideig tűnjön tisztának és ápoltnak a hajmosások között. Az irányzat támogatói szerint az egyik fő előnye, hogy a hajmosást a tökéletes hajmosási ütemtervhez igazíthatod

„Bár a koncepció vonzónak tűnik, a tudomány egyszerűen nem támasztja alá. Ha nem mosod rendszeresen a hajadat, akkor valójában csak hagyod, hogy a faggyú, az izzadság és a szennyeződések felhalmozódjanak a fejbőrödön, ami további hajhulláshoz vagy más fejbőrproblémákhoz vezethet” — mondta el a trenddel kapcsolatban egy hajbeültető sebész és bőrgyógyász.

A fejbőrön lévő túlzott olaj és szennyeződések szeborreás dermatitiszhez is vezethetnek, egy gyakori bőrbetegséghez, amely korpásodást, gyulladást és hámló foltokat okoz. Az emiatti vakarózás pedig hajhulláshoz vezethet a hajhagymák károsodása miatt. A fejbőrön elhelyezkedő faggyúmirigyek felelősek a faggyútermelésért; a faggyú egy természetes zsír, amely hidratálja és védi a fejbőrt és a hajat a kiszáradástól.

A faggyú valójában jó dolog, egy bizonyos pontig. Ha túl sok a faggyú, az eltömődött pórusokhoz, korpásodáshoz vezethet, és még a haj elvékonyodásához is hozzájárulhat. Bár a genetikai adottságok jelentős szerepet játszanak abban, hogy a fejbőröd mennyire zsíros vagy száraz, más tényezők egész sora is szerepet játszik. A hormonális változások, a stressz szintje, a táplálkozás, sőt még a környezeted is okozhatja, ha gyorsabban gyűlik fel az zsír a fejbőrön, mint másoknál.