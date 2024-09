Bőrre, hajra, gyulladásra - Csodákat tehet a diófalevélfürdő

A diónak nemcsak a termését, de a levelét és a kopácsát is érdemes begyűjtenünk, mert rengeteg panaszunkon segíthetnek. Lássuk is, mi mindenre jó a diófalevél fürdő!

Forrás: Jana Krizova/Shutterstock

Diófalevél fürdő – Így készítsük el

A főzethez literenként három csapott evőkanál szárított levelet használjunk, de tehetünk bele kopácsot is, mert az felerősíti a hatását. A kopács a dió zöld héja, amely a csonthéjat fedi, más néven a dióburok. A diót és kopácsot a diószüret alkalmával gyűjthetjük össze, szeptember-október hónapokban, a leveleket viszont érdemes a nyár folyamán gyűjteni, amíg még zsenge, nem rozsdás, hanem élénk zöld színű. Száraz, sötét helyen szárítsuk ki az alapanyagokat, majd egy jól zárható dobozban őrizzük felhasználásig.

Bőrproblémákra

A pattanásos, zsíros bőr, illetve kelések, kiütések, rovarcsípések, kiütések, kisebb égési sérülések, bőrfertőzések kezelésére igen hatásos erőteljes baktériumölő hatása miatt. Kiváló bőrtonizáló.

Forrás: Geinz Angelina/Shutterstock

Gombaölő hatásánál fogva bőrgomba, lábgomba, körömgomba kezelésére is jól alkalmazható. Csökkenti a lábizzadást, illetve a hónalji izzadását, egyúttal a kellemetlen szagok kialakulásáért felelős baktériumokat is elpusztítja. A bőr gyulladásaira, sebek gyógyítására is kiváló gyógymód, gyulladáscsökkentő, vérzéscsillapító, összehúzó és baktériumölő hatásának köszönhetően. Akár lábszárfekély lemosó kezelésére is használhatjuk. A diólevél fürdő simává és rugalmassá teszi a bőrt, hidratáló hatású, csökkenti a viszketést. Ha kis vattapamacsot bemártunk a főzetbe, és azt a szemünk alatti területre tesszük, akkor csökkenti a duzzanatot és a sötét foltokat.

Tincsekre

A hajunkat is ápolhatjuk a diólevélből készült főzettel. Csökkenti a korpásodást, a hajhullást, enyhíti a haj zsírosodását, de még hajsötétítésre és fényesítésre is használhatjuk.

Gyulladásokra

Szájüreg betegségek ellen is bevethetjük, például torokgyulladás, mandulagyulladás fogágy-megbetegedés, fogmeder-gyulladás, ínygyulladás, foglazulás esetén öblögetőként, gargarizálóként.

Női bajokra

Fehérfolyás, felfázás és egyéb fertőzések esetén ülőfürdőként is használhatjuk, ehhez öntsünk egy kancsónyi főzetet a fürdővízbe. A fürdő emellett csökkenti az ekcémás és más kiütéssel járó panaszokat is. Rendszertelen menstruációs ciklus beállítására is alkalmas, ilyenkor tea fogyasztásával együtt célszerű alkalmazni.