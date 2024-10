Hány éves vagy valójában? Most megtudhatod a biológiai korod

A Mayo Clinic kutatói kifejlesztettek egy egyszerű módszert a biológiai életkor megállapítására. A biológiai kor nem feltétlenül mutat egyezést a kronológiai korral – a különbség személyenként eltérő lehet és több tényező is befolyásolja. A biológiai kor azt mutatja meg, hogy a testünk milyen állapotban van – mennyire nevezhetjük „öregnek” vagy „fiatalnak” – tehát a sejtek, szövetek, az izomzat, és a különböző szervrendszerek mennyire használódtak el az idő során, vagy éppen mennyire maradtak egészségesek és fittek.

A biológiai kor megállapítható az egyensúlyérzék tesztelésével

Forrás: Shutterstock

A biológiai kor megállapítható az egyensúlyérzék tesztelésével

A Mayo Clinic kutatói szerint az az időtartam, ameddig egy adott személy képes egy lábon egyensúlyozni, megmutatja, hogy milyen állapotban van az ideg-, a csont- és az izomereje.

A módszer kifejlesztéséhez 40 egészséges, 50 év feletti személy segítségét kérték. A kísérletben közreműködő egyéneknek az volt a feladatuk, hogy különböző egyensúlyteszteken vegyenek részt, amelyek során a kutatók az alanyok térderősségét vizsgálták. A vizsgálatban nem vettek részt túlsúlyos, illetve olyan betegséggel küzdő személyek, amelyek befolyásolják az egyensúlyt. Dr. Kenton Kaufman, PhD, a tanulmány vezetője szerint:

Az egyensúly fontos mérőszám, mert az izomerőn kívül a látás, a vestibuláris rendszer és a szomatoszenzoros rendszerek közreműködését is igényli.

A vestibuláris rendszer felel az egyensúlyérzékért és a térbeli tájékozódásért a mozgás során; míg a szomatoszenzoros rendszer a test érzékelésével összefüggő rendszer, amely a test felszínével érintkezésbe kerülő ingereket dolgozza fel.

Az eredmények szerint a nem domináns lábon történő egyensúlyozás képessége mutatta a legnagyobb mértékű csökkenést az életkor előrehaladtával

Forrás: Shutterstock

A kísérlet során a résztvevőknek 30 másodpercig kellett erőmérő lemezeken egyensúlyozniuk. Ezeknek az eszközöknek a segítségével a kutatók azt mérték, hogy az alanyoknak mennyi energiát kellett kifejteniük az egyensúlytesztek elvégzéséhez. A résztvevőknek különböző testhelyzeteket kellett felvenniük a vizsgálatok során: két lábbal a földön nyitott szemmel, majd két lábbal a földön csukott szemmel. Ezek után egy lábon – a domináns lábon – egyensúlyozva nyitott szemmel, utána csukott szemmel, majd a nem domináns lábon szintén nyitott és csukott szemmel.

Az eredmények szerint a nem domináns lábon történő egyensúlyozás képessége mutatta a legnagyobb mértékű csökkenést az életkor előrehaladtával. Minden évtized elteltével 2,2 másodperccel csökkent az az időtartam, ameddig az adott személy egyensúlyozni tudott. A domináns láb esetében pedig 1,7 másodpernyi csökkenés volt megfigyelhető.

Az kutatók azt is megállapították, hogy az izomtömeg 30 éves kor felett akár 8%-kal is csökkenhet és ez az arány 60 éves kor felett egyre nő. A tanulmány szerzői azt remélik, hogy a teszt arra ösztönzi az embereket, hogy önállóan is vizsgálják az egyensúlyozási képességüket. Az általuk kifejlesztett technika nem igényel semmiféle mérőeszközt, vagy szakértelmet, bárki önállóan elvégezheti az otthonában.