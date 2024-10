Boantrópiában szenvedők tehénnek képzelik magukat - Ez egyik legfurcsább rendellenesség

Az ókorban is feltűnt

A boantrópia első feljegyzett esete az ókori Egyiptomba nyúlik vissza, ahol a Dániel könyvében szereplő II. Nabukodonozor „elűzetett az emberektől, és füvet evett, mint az ökör". A középkori Európában több esetben is azt állították az emberek, hogy bűneik büntetéseként tehénné változtak. A 16. században egy svájci nő azt állította, hogy egy boszorkány változtatta tehénné. Erről a jelenségről a 18. és 19. században is folyamatosan beszámoltak, bár általában inkább pszichiátriai rendellenességnek, mint valós jelenségnek tartják. Az a hiedelem, hogy az ember átváltozhat állattá, ma is hihetetlenül foglalkoztatja az embereket.