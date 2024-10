4 testrész, amely gyorsabban öregszik, mint gondolnád

Nincs mit szépíteni, az öregedés sajnos elkerülhetetlen. Ahogy öregszünk, bőrünk vékonyabbá és kevésbé rugalmassá válik, ami ráncokat vagy megereszkedett bőrt eredményezhet. Új kutatások szerint van két életszakasz, amikor az emberi test egészében, így a bőrükben is jelentős változások következnek be: ilyen a 40-es éveink közepe és a 60-as éveink eleje. Ám néhány testrészünk bizony ennél jóval hamarabb is elkezdhet öregedni.

A kéz egy olyan testrész, ami akár már a 20-as éveinkben elkezdhet öregedni.

Forrás: Shutterstock/

Van néhány olyan testrész, amelyen gyorsabban mutatkoznak az öregedés jelei, mint az arcunkon

Hogyan hathat a stressz a bőrre?

Bizonyos életmódbeli szokások hozzájárulhatnak az öregedés folyamatának felgyorsulásához. Ilyen például a dohányzás, az alkoholfogyasztás, helytelen táplálkozás és a mozgásszegény életmód. Ám az UV-sugárzás is kifejezetten káros, így a túlságosan sok napozás úgyszintén öregítheti a bőrt. Emellett a stressz is számos módon hathat a bőrre, és sajnos egyik sem kedvező. Először is, a stresszhormonok fokozzák a gyulladást, ami pattanások, kiütések kialakulásához és a bőr érzékenyebbé válásához vezethet. Emellett a stressz miatt a bőr kiszáradhat, elveszítheti rugalmasságát, és hamarabb jelenhetnek meg rajta finom vonalak, ráncok, táskák a szemeink alatt. Nem csoda, hogy stresszes időszakokban fakóbbnak, fáradtabbnak érezhetjük az arcbőrünket. De van néhány olyan testrész, amelyen gyorsabban mutatkoznak az öregedés jelei, mint az arcunkon.

1. Kezek

Tudtad, hogy a kezeink már a 20-as éveinkben elkezdhetnek öregedni? Mivel nap mint nap számos feladathoz használjuk őket, folyamatosan ki vannak téve olyan hatásoknak, amelyek hosszú távon kiszáradást és ráncosodást okozhatnak. A gyakori kézmosás sem mindig előnyös, hiszen megfoszthatja a bőrt a nedvességtől és a természetes olajoktól, míg a napsugárzás napfoltokat és korai ráncokat idézhet elő.