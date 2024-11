Ezek a legjobb teák szorongás ellen

A szorongás az emberi szervezet természetes érzelmi reakciója egy olyan helyzetre, amely által az adott személy fenyegetve érzi magát. Az életben történő változások, új élethelyzetek, kihívások hatására gyakran kialakulhat – az ismeretlentől való félelmet szinte kivétel nélkül mindannyian ismerjük. De mi a teendő olyankor, amikor a szorongás elhatalmasodik rajtunk? A meditáció, a rendszeres testmozgás, a pihenés és a relaxáció mind hatásosak lehetnek a szorongás ellen, azonban a különböző gyógyteák kortyolgatása is nagy segítségünkre lehet a nehezebb időszakokban.

Forrás: Shutterstock

Íme, néhány gyógytea, amely segíthet a szorongás ellen

1. Citromfű tea

A citromfű széles körben alkalmazott gyógynövény az álmatlanság, a szorongás és a depresszió kezelésére

Forrás: Shutterstock

A citromfű széles körben alkalmazott gyógynövény az álmatlanság, a szorongás és a depresszió kezelésére. Ezen kívül enyhíti az emésztési problémákat, mint például a gyomorégést, vagy a puffadást és serkenti a máj működését. Antioxidánsokban gazdag, így megvédi a sejteket a káros szabad gyökök ellen. Erősíti az immunrendszert, javítja a memóriát – kifejezetten jó hatással van a tanulásra.

A citromfű hatásos lehet a menstruációs panaszok enyhítésében is: nem csak a görcsök, hanem a hangulatingadozások ellen is kiváló orvosság lehet.

2. Aschwagandha tea

Az aschwagandha hatékonyan támogatja a szervezetet a stressz és a szorongás ellen

Forrás: Getty Images

Az aschwagandha hatékonyan támogatja a szervezetet a stressz és a szorongás ellen: rendszeres fogyasztása csökkenti a kortizol (stresszhormon) szintet. Segít az alvásminőség javításában, de hatékony lehet a fizikai teljesítmény és az állóképesség fokozására is, sőt: gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal is rendelkezik.

3. Golgotavirág tea

A golgotavirág számos jótékony hatással rendelkezik, többek között nyugtató és stresszoldó gyógynövény

Forrás: Shutterstock

A golgotavirág számos jótékony hatással rendelkezik, többek között nyugtató és stresszoldó gyógynövény – valamint javítja az alvásminőséget is. Hasznos lehet az enyhe görcsök, mint például a menstruációs fájdalmak, bélgörcsök, vagy gyomorgörcsök esetén is. Gyulladáscsökkentő tulajdonságai révén nem csak a szervezetben található gyulladásokat, de a különböző gyulladásos bőrbetegséget is képes enyhíteni.

4. Kamillatea

A kamillatea nyugtató hatásán túl gyulladáscsökkentő és emésztésjavító tulajdonságokkal is rendelkezik

Forrás: Shutterstock

A kamillatea is rendkívül jó hatással van a szervezetre; segít csökkenteni a stresszt és a szorongást, javítja az alvásminőséget és elősegíti a relaxációt. Nyugtató hatásán túl gyulladáscsökkentő és emésztésjavító tulajdonságokkal is rendelkezik. A kamillatea enyhíti a puffadást, a gyomorfájást és az irritábilis bél szindróma tüneteit. A torokfájás, az influenza és az ízületi gyulladások ellen is kiváló orvosság lehet. Rendszeres fogyasztása csökkentheti a koleszterinszintet és a magas vérnyomást is, ezáltal a szív-és érrendszeri betegségek kialakulásának megelőzésében is segíthet.

A kamilla nem csak belsőleg, hanem külsőleg is hatékony: gyorsítja a sebek gyógyulását, enyhíti a bőrgyulladásokat, eltünteti a mitesszereket, és a kamillás fürdő az ekcéma ellen is hatásos lehet. Ezen kívül megakadályozza a korpásodást és mérsékli a haj zsírosodását.

5. Macskagyökér tea