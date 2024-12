Ajándékozz szeretettel: az öt szeretetnyelv a karácsonyi vásárlásban

Az ajándékozás lényege nem az, hogy mennyit költünk, hanem az, hogy mennyit, hogy miként gondolunk a másik emberre. A legjobb ajándékok azok, amelyeket a megajándékozott személy érdeklődésére, hobbijaira és személyiségére szabunk. Egy kézzel készített ajándék, például egy kötött sál vagy egy saját készítésű sütemény, sokkal személyesebb és értékesebb lehet, mint egy bolti termék. Az ajándékozás nemcsak arról szól, hogy valamit adjunk a másiknak, hanem arról is, hogy kifejezzük vele a szeretetünket és a megbecsülésünket. Egy jól megválasztott ajándék erősítheti a kapcsolatokat, és felejthetetlen emlékeket szerezhet. Ne feledjük, hogy az ajándék mögötti gondolat a legfontosabb!

Lehet-e túlzásba vinni az ajándékozást? Hogyne! Ahogy Chapman (is) kifejti, a szeretettankot túltöltheti az egyik fél, míg a másik talán alig tölt bele valamit. Figyelni kell az egyensúlyra.

Egy új emberi kapcsolat kihívások elé állít bennünket. Meg kell ismernünk a másikat. Egy kisgyermek esetében is fel kell térképeznünk, melyik szeretetnyelvet értékeli. Mielőtt szó volt különböző szeretetnyelvekről szinte mindenki csak tárgyi ajándékot adott a másiknak. Örülni kellett akármit is kaptunk. Manapság is így van? Meg kell játszanunk magunkat, ha a csomagolás lebontása után csalódás ér? Széles mosolyt és csillogó szemeket kell produkálnunk? Elvárjuk ezt az utódjainktól? Mit tegyünk, ha nem értékeli a gyerek a megvásárolt ajándékot? Egy adventi időszakban, amikor minden napra „kell” egy kis ajándék.

Az ajándékozás az egyik legszebb módja annak, hogy kifejezzük a szeretetünket és a hálánkat. Ha figyelembe vesszük az öt szeretetnyelvet és személyre szabott ajándékokat választunk, biztosak lehetünk benne, hogy ajándékunk nagy örömet szerez a megajándékozottnak. Ebben az ünnepi időszakban tegyük meg azt a kis erőfeszítést, hogy megértsük szeretteink szeretetnyelvét, és olyan ajándékokat válasszunk, amelyek igazán számítanak nekik. Az ajándékozás legyen a szeretet kifejezésének egy módja, amely még szorosabbá teszi kapcsolatainkat.

Az igazi ajándék az, amit nem lehet megvásárolni, hanem csak adni: az idő, a figyelem és a szeretet. - Ismeretlen

