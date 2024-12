Betiltják az egészségtelen ételek reklámozását — tiltólistán a zabkása, a croissant és a müzli

2025 októberében lép hatályba az a törvény Nagy-Britanniában, amely az elhízás visszaszorításának céljából betiltja az egészségtelen ételek és italok reklámozását. Hogy mi számít egészségtelennek, azaz mi alapján kerültek tiltólistára az ételek? A kormány só-, zsír-, cukor- és fehérjetartalmon alapuló pontozási rendszere dönti el, mi számít egészségesnek, és mi nem.

Az egészségtelen ételek reklámjainak tilalmával a brit kormány célja, hogy csökkentse a gyerekek magas zsír-, cukor- és sótartalmú élelmiszereknek való kitettségét

Meglepő, mi minden számít egészségtelen ételnek a brit kormány szerint

A sütemények, köztük a muffinok, a palacsinták és a minitekercsek is tilalom alá esnek, de a cukormáz és a tortadíszek, valamint a sós kenyér és a hagyományos kenyerek kivételt képeznek. A korlátozások a cukros reggeli gabonafélékre is vonatkoznak, beleértve a müzlit, a zabkását, az instant zabkását és más forró zabalapú gabonaféléket, a tiltás kiterjed a fehérjeszeleteket, a müzliszeleteket és a kekszeket is magában foglaló snackekre is.

A gyakorlatban ez teret enged a termékek egészséges változatainak, például a zabkása reklámozásának, de nem engedi meg, hogy olyan zabkásákat reklámozzanak, amelyekhez cukrot, sót vagy zsírt adtak hozzá. Hasonlóképpen, a természetes, cukrozatlan joghurtokra nem vonatkozik a tilalom, de a gyümölcsös és alacsony zsírtartalmú joghurtokra vagy a tejfölre igen.

A nyilvánvalóan egészségtelen üdítőitalok, köztük a limonádék, a kóla és az energiaitalok mellett a listán szerepelnek a hozzáadott cukrot tartalmazó italok, köztük bizonyos gyümölcslevek és turmixok, tej alapú italok és tejhelyettesítő italok, például szója-, mandula-, zab-, kender-, mogyoró- vagy rizs-italok. A rendelet a csicseriborsó- vagy lencsealapú csipszekre, a sült, ízesített vagy fűszerezett csicseriborsóra, a tengeri algából készült snackekre és a Bombay mixre is vonatkozik.

A tilalom jövő év októberétől lép életbe. A hatálybalépéstől a televízióban csak este 9 óra után lesz megengedett az egészségtelen élelmiszerek reklámozása. A javaslat az ilyen termékek fizetett online reklámjainak tilalmát is magában foglalja, hogy csökkentse a gyermekek magas zsír-, cukor- és sótartalmú élelmiszereknek való kitettségét.