A konyha gyógyító kincsei: fűszerpatika az otthonodban

A fűszereket már a népi gyógyászatban is alkalmazták különféle megbetegedésekre. Van olyan fűszer, amely az ízületeket gyógyítja, mások a megfázáson segítenek.

Sok fűszer egyben orvosság is

Forrás: Getty Images

Néhány fűszer, amit nem csak ízesítésre használhatsz

Fűszerek nélkül nincs finom étel: néhány közülük azonban nem csak gasztronómiai élményt nyújt, hanem segít az egészségünk megőrzésében vagy javításában is.

Kurkuma: a reumán segít

A fűszer a kurkumin nevű vegyületnek köszönheti gyönyörű sárga színét. A kutatások szerint a reumában szenvedőknél csökkenti az ízületi panaszokat, így a fájdalomcsillapítókkal is felveszi a versenyt. Ezzel egyidejűleg az ízületek mobilitását is növeli és a hasi zsírral is felveszi a harcot.

Rozmaring: javítja a memóriát

Már az ókori görögök is használták mentális teljesítményük növelése érdekében. A fűszernövényben található illóolaj fokozza az agyi aktivitást, sőt, segíthet az Alzheimer-kór megelőzésében is. A rozmaringban található cineol az orr- és szájnyálkahártyán keresztül kerül be a vérkeringésbe, aztán onnan az emlékezésért felelős helyre jut. Koncentrálási nehézség esetén égess rozmaring illatú gyertyát!

Gyömbér: enyhíti a fájdalmat

A növény olyan hatóanyagot tartalmaz, amely gátolja a testben a fájdalomért és a gyulladásért felelős folyamatokat. Ezzel egyidejűleg a gyömbér hányingert is csökkenti. Akut fájdalom esetén rágcsáld naponta háromszor! Enyhébb tünetek jelentkezésekor akár a frissen elkészített tea is segíthet: reszelj le egy kb. 2 cm-es gyömbérdarabot, forrázd le, és hagyd 10 percig állni. Ahogy leszűrted, fogyaszthatod is.

Fekete bors: melegen tart

Könnyebb elviselni a hideget, ha az elfogyasztott ételbe több borsot teszel. Ez a fűszer piperint tartalmaz, amely nemcsak a tüzes ízért felelős, hanem serkenti a vérkeringést és az anyagcserét is. Sőt, a boldogsághormonok termelődését is, így pozitív hatással van a hangulatra, élénkítő hatással bír. Grillezett és gyorsan sütött húsoknál csak tálaláskor tedd az ételre, mert a piperin a főzés során veszít az erejéből.

Szerecsendió: fokozza a hangulatot

Frissen őrölt szerecsendió fogyasztásával vidámabbá válhatsz. Ez a hatása miriszticintartalmának köszönhető, mely vegyület természetes hangulatjavítóként működik. Figyelem: ½ db diónál többet nem szabad egyszerre felhasználni és elfogyasztani, mert hányingert és fejfájást okozhat! Persze, ez ízesítéskor nemigen fordulhat elő, hiszen 1 csipet is elég belőle.