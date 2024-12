Sokkoló kutatási eredmény: ezért hízik el újra és újra, aki egyszer már túlsúlyos volt

A fogyás és a testsúly megtartása sokak számára kihívást jelent, és a legtöbben az étrendnek vagy a testmozgás hiányának tulajdonítják azt, hogy képtelenek megtartani az ideális súlyukat. Egy új kutatás azonban rámutat arra, hogy ez a nehézség sokkal mélyebbre – egészen a sejtekig – nyúlik vissza. Egy, a Nature folyóiratban megjelent tanulmány szerint sejtjeink „emlékeznek” korábbi elhízott állapotunkra, és aktívan dolgoznak azon, hogy visszatérjenek ehhez. Ez az úgynevezett „obesogén memória” magyarázatot adhat arra, miért olyan nehéz hosszú távon megőrizni az optimális súlyunkat és miért indul el újra és újra a hízás.

A hízás oka a sejtmemóriában gyökerezhet

Forrás: Shutterstock

A sejtek emlékezete és a hízás összefüggése

A kutatás során korábban elhízott (majd ideális súlyra fogyott) egereket vizsgáltak és magas zsírtartalmú ételekkel táplálták őket. Ezek az egerek gyorsabban szedtek fel súlyt, mint (a kontrollcsoport) azok, akik soha nem voltak elhízottak. A kutatók szerint ez a sejtek emlékezete miatt történt. Sejtjeink az evolúció során a testsúly fenntartását és nem annak elvesztését „tanulták meg”, mint kívánatos állapotot. „Az emberek és állatok számára az élelmiszerhiány gyakori kihívás volt, ezért a szervezetünk úgy alakult, hogy megőrizze a testsúlyt, nem pedig úgy, hogy könnyen elveszítse azt” – mondta Dr. Laura Hinte, a tanulmány egyik vezetője. A kutatás vezető szerzője, Ferdinand von Meyenn professzor hozzátette: „A zsírsejtek emlékezete felkészíti a szervezetet arra, hogy gyorsabban reagáljon a cukrokra és zsírsavakra, amikor ezek bőségesen elérhetők. Ez pedig ahhoz vezet, hogy a testsúly visszaáll a korábbi szintre.”

A jojóeffektus háttere

A tanulmány külön kitért arra a problémára, amit sokan tapasztaltak: a jojóeffektusra. A fogyókúra után a súly visszaszedése nem csupán pszichológiai vagy életmódbeli okokra vezethető vissza, hanem a sejtek memóriájára is. Ez a „memória” nem csak a fogyókúra eredményeit veszélyezteti, hanem hosszú távon az egészséget is, mivel az elhízás számos kapcsolódó betegséget idézhet elő, például cukorbetegséget, szív- és érrendszeri problémákat, valamint bizonyos daganatos betegségeket is.