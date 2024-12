Kós Hubert az MBH Bank arcaként inspirál a mindennapi győzelmekre

Az olimpiai bajnok neve ma már egyet jelent a sikerrel, a kitartással és a motivációval. A párizsi olimpia aranyérmes úszója, aki 200 méter hátúszásban ért a csúcsra, most együtt dolgozik az MBH Bankkal, hogy megmutassa: a sport értékei a mindennapokban is segítenek céljaink elérésében.

Az MBH Bank legújabb márkanagyköveteként Hubert azt üzeni: legyen szó pénzügyekről vagy életmódbeli törekvésekről, bátorsággal, kitartással és egy kis sportos lelkesedéssel bárki elérheti a saját győzelmeit. Kós példát mutat abban, hogyan lehet a legnagyobb eredmények mellett a mindennapi sikereket is megélni és ünnepelni. Az MBH Bankkal közös kampányuk arra inspirál, hogy merjünk nagyot álmodni, és lépésről lépésre valósítsuk meg terveinket. Ahogy az olimpiai bajnok a medencében is mindig a legjobbját nyújtja, úgy az MBH Bank is nap mint nap azon dolgozik, hogy ügyfeleinek kiemelkedő szolgáltatásokat nyújtson és együtt támogassa őket céljaik elérésében. Az együttműködés nemcsak reklámkampányokban jelenik meg, hanem a jótékonysági akciókban is. Kós Hubert aktív szereplője az MBH Bank adventi kampányának, amelyet a Mastercarddal és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel közösen valósít meg. Decemberben minden bankkártyás vásárlás adományt jelent a hátrányos helyzetű családok számára. Hubert, aki a versenyein sosem adja fel, most arra buzdít mindenkit, hogy az életben is merjenek nagy hajrát vállalni egy jó ügyért.

Forrás: MBH Bank

A sportoló emellett csatlakozik a Segélyszervezet cipősdoboz-akciójához is, amelyet az MBH Bank munkatársai is teljes vállszélességgel támogatnak. És hogyan kapcsolódik össze a sport és a pénzügyi világ? Az MBH Bank hosszú évek óta elkötelezett támogatója a magyar sportéletnek, ugyanis hisz abban, hogy a sport értékei – mint a kitartás, motiváció és elhivatottság – az élet minden területén fontosak. A bank a Magyar Olimpiai Bizottságot, a labdarúgást, az úszást és a kerékpározást is aktívan támogatja, ezzel biztosítva, hogy a fiatal tehetségeknek lehetőségük legyen a legjobb formájukat hozni. Kós Hubert pályafutása ennek tökéletes példája. A fiatal úszó többszörös Európa- és világbajnok, aki a 2021-es rövid pályás Eb-n már junior Európa-csúccsal ért el kiemelkedő eredményeket, majd 2022-ben Európa-bajnoki aranyat nyert 200 méter vegyesúszásban. A 2023-as fukuokai világbajnokságon aranyéremmel koronázta meg pályafutását 200 méter hátúszásban, idén pedig a párizsi olimpián írta be végleg a nevét a sportörökösségbe. Kós Hubert most a sportban szerzett tapasztalataival és az MBH Bankkal karöltve mutatja meg, hogy a legnagyobb eredményekhez vezető út a mindennapi apró sikerekből épül fel. Kitartással, lelkesedéssel és elhivatottsággal bárki elérheti a saját győzelmeit, legyen az a medencében, a munkában vagy a pénzügyek terén. Az üzenet pedig egyértelmű: merjünk nagyot álmodni és tegyük meg a saját hajránkat a sikereinkért!