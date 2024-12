Miért és mikor szükséges kivenni a mandulát? - A szakorvos elárulta

Ha mandulaműtétről, nem mindegy, hogy orr,- vagy a szájpadi mandulára gondolunk. Mindkettő komoly panaszokat okozhat, ezért érdemes komolyan venni a tüneteket.

A mandulaműtét utáni 1-2 hétben nagyon oda kell figyelni néhány dologra

Forrás: Shutterstock

Mikor elengedhetetlen a mandulaműtét?

Szájpadimandula-műtét

„A szájpadi vagyis garatmandulák azok, amelyeket immunológiai szempontból hétéves kor alatt nem szerencsés kivenni. Főleg gyerekeknél fordul elő, hogy a mandulák duzzadtak, akár olyannyira, hogy majdnem összeérnek, erre létezik már egy kisebbítő műtéti technika. Ilyenkor nem veszik ki teljesen a mandulát, így annak immunológiai szerepe megmarad. A nyirokgyűrű részeként felveszi a harcot a kórokozókkal, amikkel találkozik. Például amikor a baktériumok, vírusok a szánkon keresztül bejutnak, a mandula akcióba lép, hogy a kórokozók ne tudjanak nagyobb bajt okozni a szervezetben. Viszont, ha valakinek beteg a mandulája, akkor ezt a feladatot nem látja el. Ebben az esetben ki kell venni a teljes mandulát. Nem csak kis gyerekeknél, hanem kamaszoknál, vagy akár idősebb korban is szükség lehet ilyen jellegű műtétre. Ha krónikus gyulladás alakul ki, előfordulhat, hogy az helyileg már nem is fáj de góctüneteket okoz, például foltokban hullani kezd a haj vagy ízületi panaszok jelentkeznek” – mondta el a Fannynak Dr. Lehr Edina fül-orr-gége szakorvos.

Torokfájás vagy komoly gond? Biztos jelei a beteg mandulának, ha évente többször begyullad, vérbő, duzzadt és tüszőket látunk rajta. A nyelés ilyenkor nehéz, fájdalmas, a közérzet rossz, leggyakrabban lázzal is jár. Ne keverjük össze a torokgyulladással!

Tudnivalók a műtét után

A beavatkozást követően a mandulák helyén seb marad, ezért a műtét utáni 1-2 hétben nagyon oda kell figyelni néhány dologra, és a teljes gyógyulás 4-6 hét. Az operációt követően 3-4 órával ihat először. Az első időszak jellegzetes kellemetlenségei például fájdalom, mely nyeléskor a legrosszabb, sokszor a fülbe sugárzik, és általában a műtétet követő 5-7. napon a legerősebb. Emiatt a beteg nem szívesen eszik, de törekedjünk rá, hogy bőségesen igyunk folyadékot és megfelelően táplálkozzunk. Hőemelkedés is előfordulhat, ami teljesen normális. Az egyik legsúlyosabb komplikáció az utóvérzés. Amennyiben erős vérzés kezdődik, nem szabad várni, azonnal kórházba kell menni.

Műtét után - érdemes pépes ételeket választani - felejtsük el egy időre a forró és szénsavas italokat - a kemény darabos, savas, csípős ételeket mellőzzük - nem javasolt aktívabb fizikai tevékenységet folytatni, emelni, hajolni, vagy olyat tenni, ami vérbőséget okoz, például forró fürdő, szauna - aki korábban rendszeresen sportolt, fokozatosan emelje az edzésadagokat a 4. hét után

Orrmandulaműtét

„Operációra akkor lehet szükség, ha a gyereknek nagy az orrmandulája és emiatt nem kap rendesen levegőt, horkol, nyitott szájjal alszik, esetleg gyakran van középfülgyulladása. A nagy orrmandula nem engedi, hogy szellőzzön a dobüreg, illetve emiatt a gyerekek nem nagyon tudnak kigyógyulni egy náthából, nagyon gyorsan a fülükre, arcüregükre megy a gyulladás. A szülő esetleg csak azt veszi észre, hogy a gyerek nem jól hall. A nyitott száj miatt a garatnyálkahártya kiszárad és a torokfájdalom is gyakoribb. Ráadásul a rossz orrlégzés miatt az evés, ivás is nehezebb. A gyerekeknél az értelmi fejlődés szempontjából különösen fontos, hogy rendesen tudjanak orron keresztül levegőt venni. A rossz légzés gátolhatja a beszédfejlődést, a hangképzést, az éjszakai nyugodt alvást. A diagnózis felállításához többnyire elég egy fül-orr-gégészeti ellenőrzés. Ma már gyerekeknél is lehet alvásvizsgálatot csinálni, ami megerősíti a gyanút. Rossz hír viszont, hogy az orrmandula visszanőhet, sőt, ha valaki hajlamos rá, előfordulhat, hogy háromszor is ki kell venni. Indokolt esetben egyéves kortól elvégezhető a műtét. Nagyon ritkán fordul elő, hogy erre a beavatkozásra felnőtt korban kerüljön sor” – árulta el a doktornő.