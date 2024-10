Torokmandula: a műtét életet menthet!

A torokmandula vagy más néven a mandulák (tonsillák), a testünk immunrendszerének fontos részei, amelyek a szájüreg hátsó részén, a garatnál helyezkednek el. Gyakran előfordul, hogy gyulladásuk vagy megnagyobbodásuk különböző egészségügyi problémákat okoz. A Brigham and Women's Hospital és a Harvard Pilgrim Health Care Institute kutatócsoportja megállapította, hogy azoknak a gyerekeknek, akiknek eltávolítják a garatmanduláit, javul az alvásminősége és és csökken a szívbetegségek kockázata. Ráadásul felnőtt korban kisebb eséllyel alakul ki náluk száüregi rák.

Torokmandula: a gyulladás akár életveszélyes is lehet

Forrás: Shutterstock/Copyright (c) 2024 HenadziPechan/Shutterstock. No use without permission.

Torokmandula kisokos

Mi az a torokmandula?

A torokmandulák a nyirokrendszer részei. Feladatuk az, hogy védelmet nyújtsanak a szervezetbe jutó kórokozók ellen. Mivel a légutak és az emésztőrendszer bejáratánál találhatók, az első védelmi vonalat képezik a baktériumok, vírusok és egyéb kórokozók ellen, amelyeket belélegzünk vagy lenyelünk. Bár torokmandulából háromféle van, a szájpad- a nyelvgyöki- és a garati mandula, de a klasszikus mandulagyulladás alatt a garatmandula betegségét értjük.

A torokmandulák szerepe

A torokmandulák elsődleges feladata a kórokozók elleni védekezés. Antitesteket termelnek, amelyek segítenek felismerni és elpusztítani a baktériumokat és vírusokat. Ezenkívül a nyirokszövet szűrőként is működik, amely segít eltávolítani a szervezetbe jutó fertőző anyagokat. Gyerekkorban különösen aktívak, mivel ekkor az immunrendszer még fejlődésben van, és folyamatosan tanulja meg, hogyan reagáljon a különböző kórokozókra. Ezért is van sokkal több kisgyereknek mandulagyulladása. Ahogy idősödünk, a mandulák szerepe egyre csökken, és méretük is gyakran visszafejlődik.

Torokmandula problémák

Bár a mandulák fontos részei az immunrendszernek, gyakran problémákat okozhatnak, különösen gyerekeknél. A leggyakoribb problémák a következők:

1. Mandulagyulladás (tonsillitis)

A mandulagyulladás a torokmandulák fertőzése, amely lehet bakteriális vagy vírusos eredetű. Tünetei közé tartozik:

- Torokfájás

- Láz

- Nyelési nehézség

- Duzzadt nyirokcsomók a nyakban

- Fejfájás és fáradtság