Egykori kirúgott ápolónője hozhatja nyilvánosságra Schumacher érzékeny orvosi adatait

A Schumacher család életét most éppen egy folyamatban lévő bírósági ügy nehezíti meg. Michael egykori testőre, Markus Fritsche, valamint két további személy, Yilmaz Tozturkan és fia, Daniel Lins ellen emeltek vádat. A gyanúsítottakat azzal vádolják, hogy Michael Schumacher egészségi állapotára vonatkozó érzékeny információkat szereztek meg, majd ezekkel megzsarolták a családot. A három gyanúsított mellett most egy ápolónő után is nyomoznak.

Michael Schumacher egészségi állapotára vonatkozó érzékeny információk szivároghatnak ki

Michael Schumacher orvosi adatait tartalmazó merevlemezt keres a rendőrség

Az eddigi három gyanúsított után újabb vádlottja van a zsarolási ügynek. Úgy tudni, hogy a munkáját hanyagul végző, 2020-ban elbocsátott ápolónő indíthatta el az egész bűnügyet. Najia B-t azonban egyelőre hiába keresik, mint ahogyan azt a merevlemezt is, ami a 11 éve gondosan elzárva ápolt Schumacher fotóinak, videóinak, orvosi feljegyzések százait tartalmazza.

Korábban is a kirúgott ápolónőre gyanakodtak

Schumacherék egyik alkalmazottja tanúként elmondta: már a zsarolók első próbálkozásakor a kirúgott ápolónőt gyanították a háttérben és megerősítette, hogy Naija B. rosszul ápolta a sportolólegendát. „Az ellátással kapcsolatos problémák miatt bocsátották el” –nyilatkozta Schumacher egykori menedzsere, a család életében most is aktívan részt vevő Sabine Kehm.

Schumacherék rettegnek

A Schumacher állapotát leíró fájlok miatt retteg a pilóta családja, attól tartanak, hogy az eltűnt Naija nyilvánosságra hozza azokat és kitálal arról, amit Michael ápolásakor tapasztalt.