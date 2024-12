Egy ártalmatlannak látszó tünet figyelmeztet a szívelégtelenségre

A zsírlerakódások számos oka megelőzhető vagy csökkenthető a szükséges életmódbeli változtatásokkal, például az étrend módosításával vagy a dohányzás abbahagyásával. De ha nem tudod, hogy problémád van, akkor eszedbe sem jut, hogy bármin változtass. Sokszor azonban apróságok, ártalmatlannak tűnő tünetek jelzik a szívelégtelenséget, és azt, hogy jobban oda kellene figyelned magadra.

Forrás: Shutterstock

A szívelégtelenség meglepő tünete a bokaduzzanat

A mellkasi fájdalom, légszomj ismert tünetei a szívelégtelenségnek, ám a betegség jelei sokszor a legvalószínűtlenebb helyeken is megjelenhetnek. Ilyen testrész a boka is, amelynek duzzanata is jelezhet szívproblémákat.

„A duzzadt boka nem ritka jelenség, és sokféle oka lehet. Okozhatják például a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy figyelmen kívül kellene hagyni, különösen, ha a bokák jelentősen megnagyobbodnak, mivel ez szívelégtelenséget jelezhet. Azt jelentheti, hogy a szív nem pumpálja olyan jól a vért a testben, mint kellene, és a folyadék összegyűlik az alsó végtagokban, azaz ödéma alakul ki. Ha tehát valakinek megduzzad a bokája, érdemes időpontot kérnie a háziorvosától” — figyelmeztet a Brit Szív Alapítvány kardiológusa.

Az ödéma tünete lehet:

a duzzadt vagy duzzadt boka, lábfej vagy lábszár

a fényes vagy feszülő bőr

a bőr színének megváltozása

kellemetlen érzés, merevség és horpadások a bőr megnyomásakor.

Mindezek mellett a boka a magas koleszterinszintről is tájékoztathat, ami szintén összefügg a szív- és érrendszeri betegségekkel. A genetikailag öröklődő magas koleszterinszinttel élő emberek duzzanatokat észlelhetnek az Achilles-ínon. Ezek az úgynevezett xanthomata néven ismert koleszterinből álló duzzanatok a kézfejen, a térdeken vagy a boka hátsó részén lévő Achilles-ínon jelenhetnek meg, tapintásra szilárdak és mozognak.