Az egészséged és a szépséged ellensége ez az étel: az öregedés felgyorsul, ha ezt eszed

Mindannyian ismerjük azt a helyzetet, amikor rohanás közben gyors megoldást keresünk az éhségün csillapítására. Ilyenkor egy kényelmes, finom, és a legtöbb boltban olcsón elérhető ételhez nyúlunk, ami szinte minden konyhában ott van. De vajon tényleg tudjuk, mit eszünk? Egy új tanulmány, amelyet az olaszországi IRCCS Neuromed Mediterrán Neurológiai Intézet kutatói végeztek, rámutatott, hogy az ilyen típusú ételek nemcsak a derékbőségünkre vannak rossz hatással, hanem az öregedést is felgyorsíthatják.

Ezek az ételek felgyorsítják az öregedést

Forrás: Shutterstock

Mely ételek gyorsítják az öregedést?

Az ilyen ételek közé tartoznak a csomagolt nassolnivalók, üdítőitalok, felvágottak és instant ételek – más néven ultrafeldolgozott élelmiszerek (UPF-ek). A kutatás szerint a legnagyobb arányban a feldolgozott húsok (17,6%), sütemények és péksütemények (14,2%), valamint gyümölcslevek (10,9%) tartoznak ide.

A kutatók több mint 22 000 olasz felnőtt étkezési szokásait elemezték, és különös figyelmet fordítottak arra, hogy mennyire gyakoriak ezek az ételek az étrendjükben. Az eredmények szerint azok,

akik az ilyen ételekből nagyobb mennyiséget fogyasztottak, körülbelül négy hónappal gyorsabban öregedtek biológiai értelemben, mint azok, akik kevesebbet ettek belőlük.

Az ultrafeldolgozott élelmiszereket a NOVA besorolási rendszer szerint kategorizálták, amely az ételek feldolgozottsági szintjét méri. A kutatók a biológiai öregedést egy mesterséges intelligencián alapuló módszerrel mérték, amely 36 különböző vérbiomarkert elemzett. Ez alapján állították össze a résztvevők „biológiai életkorát”, amit az aktuális korukkal hasonlítottak össze.

Dr. Marialaura Bonaccio, a tanulmány egyik vezetője, így nyilatkozott:

Az ilyen ételek káros hatásai nemcsak a magas cukor-, só- és telített zsír tartalomnak köszönhetők, hanem annak is, hogy az intenzív ipari feldolgozás során megváltozik az étel szerkezete.

„Ez a tápanyagok és rostok elvesztéséhez vezet, ami komoly következményekkel járhat az anyagcserére és a bélflóra egészségére.”

Ezek az ételek gyakran tartalmaznak mesterséges színezékeket, édesítőszereket, tartósítószereket, és olyan műanyag csomagolásban árulják őket, amely toxikus anyagokat juttathatnak a szervezetbe. „Ez a tanulmány újra rámutat arra, hogy a jelenlegi táplálkozási ajánlásokat érdemes lenne átdolgozni, és figyelmeztetni az embereket az ultrafinomított ételek túlzott fogyasztásának veszélyeire” - mondta Licia Iacoviello, az IRCCS Neuromed Epidemiológiai és Megelőzési Kutatóegységének igazgatója. Az ilyen ételekhez köthető egészségügyi problémák – például szívbetegségek, cukorbetegség és daganatos megbetegedések – már eddig is ismertek voltak. Most azonban az öregedésre gyakorolt hatásuk is egy újabb érv ezeknek a fogyasztása ellen.