Fogyókúratippek: A legjobb trükkök a mindennapokhoz

4. tipp: Diéta helyett próbáld ki a Clean Eating-et

A Clean Eating lényege, hogy "valódi" ételeket fogyasztasz, lehetőleg természetes, feldolgozatlan formában, ízfokozók és tartósítószerek nélkül. Ez nemcsak egészségesebb, de megakadályozza a falási rohamokat, és mellékesen még a fogyásban is segít. Az iparilag feldolgozott ételek gyakran rengeteg cukrot és adalékanyagot tartalmaznak, amelyek az inzulinszintet hullámvasútra küldik, fokozva az édesség vagy sós ételek utáni vágyat, ami egy igazi ördögi kör. Viszont ha magad készíted az ételeidet, pontosan tudod, mi kerül a tányérodra.

A napi öt adag zöldség és gyümölcs kiváló irányelv: rengeteg értékes rostot biztosítanak, amelyek hosszú időre eltelítenek, elégedetté tesznek, és hosszú távon karcsúságot is eredményeznek.

5. tipp: Kerüld a stresszt, és figyelj a kortizolszintedre

Elsőre banálisnak tűnhet, de a sikeres fogyás szempontjából gyakran alábecsülik. Stressz hatására a szervezet kortizolt termel, amely fokozza a glükóz és zsírsavak felszabadulását a testben. Ez szinte lehetetlenné teszi a fogyást, sőt, a zsír különösen a hasi területen rakódik le.

Ha szigorúan betartod a diétádat, intenzíven sportolsz, de mégsem fogysz, érdemes lehet megvizsgálni a kortizolszintedet.

Nemcsak a munkahelyi vagy magánéleti stressz és az alváshiány emelheti meg a kortizolszintet, hanem a túlzásba vitt, túl intenzív sportolás is. Ezért nem szabad túlzásba esni, és mindig tarts regenerációs szüneteket. A jóga, pilates és meditáció remek módja a kortizolszint csökkentésének, amit kutatások is alátámasztanak. Emellett az elegendő, pihentető alvás is kulcsfontosságú. Ha ezekre figyelsz, a fogyás is könnyebben sikerülhet.