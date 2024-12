Hygge a fogyókúrában: nem kell sanyargatnod magad ahhoz, hogy olvadjanak a kilók

A karácsony és szilveszter közötti időszakra nem éppen a fogyás, hanem a nagy trakták jellemzőek, ilyenkor még az év közben tudatosan és kiegyensúlyozottan étkezők is nehezebben tartják magukat táplálkozási szabályaikhoz. Vegyél példát a világ legboldogabb nemzetei közé tartozó skandináv országok lakóiról, és építsd be életmódtippjeiket a diétádba, hogy ne okozzon többé gondot a fogyás!

A skandinávoktól elleshetjük a fogyás titkát.

A hygge és a fogyás

Hallottál már a hyggéről? Ez a fogalom a dánok „boldogságreceptjét” jelöli, és nagyjából a jóllétet, a biztonságos és kellemes atmoszférát, a szeretteinkkel való harmonikus együttlétet jelenti. Érdemes ezt a hozzáállást, állapotot a fogyókúrába is becsempészni, így a kísértésekkel teli napokon, heteken is megőrizheted a súlyod, sőt még fogyhatsz is!

Az édesség is megengedett

Az ünnepekkor nehéz ellenállni az édes falatkáknak, legyen szó akár omlós-fűszeres kekszekről, akár csokibonbonokról. Szerencsére nem is kell!

Nevezz ki hetente egy olyan napot, amikor megengedsz magadnak néhány szemet ezekből a finomságokból! Így még inkább élvezni és értékelni fogod a nassolnivalókat.

Jótékony meleg

A szaunázás legalább annyira hozzátartozik a skandinávok mindennapjaihoz, mint mondjuk a pizza az olaszokéhoz. A szauna és az általa kiváltott izzadás elősegíti a méregtelenítést, jótékonyan hat az izmokra és a bőrre, és nem utolsósorban a stressz ellen is hatékony.

Márpedig aki kiegyensúlyozott, annál ritkábban lép fel a feszültség hatására jelentkező farkasétvágy...

Fontos: a rendszeres szaunázás nem helyettesíti a fogyókúrát, azaz a mértéktartó táplálkozást és a rendszeres sportot, csak támogatja azt!

Kell a fehérje!

A sovány tejtermékek, mint például a zsírszegény natúr joghurt, túró és sajtok fontos elemei az északi népek étrendjének, hiszen a fehérjetartalmú ételek – a felsoroltak mellett ilyenek a sovány húsok és halfélék is – telítenek el a legjobban! Éppen ezért fontos, hogy minden főétkezésed tartalmazzon egészséges fehérjéket, állati és növényi eredetűeket egyaránt, attól azonban óvakodj, hogy csak ezekből álljon össze az étrendet!

Fanny-tanács: Reggelire remek választás 1 pohár natúr joghurt friss idénygyümölcsökkel és 1-2 ek zabpehellyel.

Kortyról kortyra

A leghidegebb évszakok egyik nagy kedvence a csipkebogyó és a belőle készült tea. Az apró piros szemek tele vannak C-vitaminnal, ezáltal erősíti az immunrendszert, támogatja a zsírlebontást, és nem utolsósorban vitalizál is! Moss meg 1 nagy marék csipkebogyót, a szemek tetejéről vágd le az apró szárrészt, majd pár órára áztasd be őket meleg, de nem forró vízbe. Néhány csepp mézzel, citromlével és gyömbérrel ízesítheted.