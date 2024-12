10 kiló mínusz önsanyargatás nélkül? Így lehetséges!

10 kilós fogyás 2 hónap alatt? Egy fiatal nő megcsinálta, és szerinte a megfelelő étkezés hozta meg az eredményt, nem a böjt vagy a manapság divatos diéták követése. Anjali Sachan influenszer anélkül szabadult meg a súlyfeleslegtől, hogy sanyargatta volna magát.

Neked is van bevált fogyókúrás módszered?

Forrás: Shutterstock

Anjali állítása szerint a siker kulcsa a megfelelő étkezési szokások kialakítása volt. Mint azt kiemelte, nem követte az olyan népszerű fogyókúrás trendeket, mint például az időszakos böjtölést vagy a szénhidrátmentes diéta, hanem a kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozásra helyezte a hangsúlyt. A változatos, tápanyagokban gazdag ételek fogyasztásával és a megfelelő adagok betartásával érte el a célját, miközben elkerülte a szélsőséges módszereket. Mint elárulta, 77 kilóról indult, és úgy szabadult meg az első tíz kilótól, hogy a fehérje- és a rostfogyasztást helyezte előtérbe. A szénhidrátok 30 százalékot tesznek csak ki az étkezései során. Ez a rutin nemcsak abban segítette, hogy hosszabb ideig érezze magát jóllakottnak, hanem az energiaszintjét is növelte a nap folyamán.

Az esténként rátörő éhség leküzdése érdekében is változtatásokat vezetett be. Korábban Anjali gyomra gyakran korgott este 7-8 óra körül, annak ellenére, hogy alig egy órával korábban vacsorázott. A probléma megoldása érdekében elkezdett fahéjteát inni, amely segített szabályozni az inzulinszintjét, és csökkentette a fölösleges étel utáni sóvárgást. Elért eredményei csak tovább ösztönözték ezen az úton, azóta már edzőterembe is jár és mostanra már 20 kiló mínusznál tart.

Anjali példája jól mutatja, hogy az étkezési szokások apró, tudatos módosítása is jelentős eredményekhez vezethet, ha a tápanyagok helyes arányára helyezzük a hangsúlyt. A fiatal nő célja, hogy másokat is motiváljon az egészséges életmódra való törekvésben.