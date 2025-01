Egy év alatt két rákdiagnózissal kellett szembesülnie Sarah Fergusonnak. 2023-ban mellrákot, később melanómát találtak nála. Most arról vallott, miként járta meg a poklot kétszer is ilyen rövid idő alatt.

Sarah Ferguson egy éven belül kétszer kapott rákdiagnózist

Forrás: Getty Images

Sarah Ferguson a rákkal való küzdelméről vallott

York hercegnéje, Sarah Ferguson, a The Timesnak adott interjút, ahol a rákkal való küzdelméről beszélt, ugyanis a betegség az elmúlt években kétszer is próbára tette. A 65 éves hercegnénél először 2023-ban diagnosztizáltak mellrákot, majd nem sokkal később rosszindulatú melanómát is felfedeztek nála. Mellrák-diagnózisa után Sarah maszektómián esett át, majd lábadozása során ismét szembesülnie kellett a daganattal. Az elmúlt időszakot úgy jellemezte, mintha egy „bomba robbant volna az életében”. „Egy diagnózis is elég nagy teher, de egy év alatt kétszer szembesülni ezzel rendkívül nehéz volt” – nyilatkozta és hozzátette, sötét gondolatokkal küzdött, most azonban történetével szeretne másokat is inspirálni. „Nem számít, milyen nehéz az út, a támogatás és a pozitív gondolkodás segít, hogy túléljük a legnehezebb pillanatokat is” – üzente Sarah Ferguson – aki azóta rákedukációs feladatokat is vállal – mindazoknak, akik hasonló kihívásokkal néznek szembe.

A családja tartotta benne a lelket

Sarah kiemelte, hogy családja óriási támogatást nyújtott neki ezekben a nehéz időkben. Két lánya, Beatrice és Eugenie hercegnő, valamint volt férje, András herceg is mellette állt a rák elleni harcban. „Meditáltam, hogy pozitív és kiegyensúlyozott maradjak” – osztotta meg a hercegné az interjúban. Beatrice hercegnő nemrégiben arról beszélt, hogy édesanyja „nagyon jól van”, és elmondta, mennyire büszke mamája lelkierejére, ami segítette szembenézni a betegséggel.