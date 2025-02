Tombol az influenzajárvány Magyarországon: ezekből a tünetekből tudod, hogy nem más vírus fertőzött meg

Akárhová nézünk, mindenhol betegeket látunk. Orrfolyással, köhögéssel, hasmenéssel küzdő betegek tömkelege szenved a fertőzésektől, sokszor nem is tudva, hogy éppen mi fertőzte meg. Magyarországon jelenleg az influenza öltött járványos méreteket, de mellette más, a szezonra jellemző vírusok is szedik áldozataikat. A figyelőszolgálat beszámolójából az is kiderül, mely tünetek jellemzőek jelenleg az influenzások között.

Rég volt ilyen hatalmas méretű influenzajárvány hazánkban

Statisztikák szerint utoljára a 2016-2017-es influenzaszezonban volt ennyi beteg hazánkban. De nem csak Magyarország lakosai szenvednek az influenzától, Európa-szerte, de az USA területén is rengeteg a beteg. A USA Today arról számolt be, hogy a Centers for Disease Control and Prevention becslései szerint ebben a szezonban eddig több mint 160 000 ember került kórházba az influenza szövődményei miatt, és több mint 6600 ember halt meg.

Fontos, hogy ha az influenza tüneteit tapasztalod magadon, fordulj orvoshoz. De melyek azok a jellemző tünetek, amelyek megkülönböztetik például a szintén folyamatosan terjedő náthavírustól? Mutatjuk!

Melyek az influenza tünetei?

Láz, hidegrázás;

köhögés;

torokfájás;

orrfolyás vagy eldugult orr;

izom- vagy testfájdalmak, fáradtság;

fejfájás;

hányás és/vagy hasmenés, ami gyakrabban fordul elő gyermekeknél.

Fontos különbség a nátha és az influenza között, hogy előbbi nem okoz lázat vagy fejfájást, de ezek gyakoriak az influenza esetén. Az izomfájdalmak és a fáradtság az influenza esetében gyakori tünet, de nem fordul elő megfázás esetén. A száraz köhögés jellemzően koronavírusos tünet, az influenzára és a náthára kevésbé jellemző.