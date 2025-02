Aggasztó állapotban van Jennifer Garner: muszáj lenne változtatnia

Jennifer Garner barátai aggódnak, úgy vélik, a színésznőnek muszáj lenne egy kis pihenőt tartani. Az utóbbi időben rengeteg terhet cipelt a vállán, és szerettei szerint elérkezett az idő, hogy saját magára is gondoljon.

Jennifer Garner a barátai szerint végtelenül kimerült

Forrás: Northfoto

Jennifer Garner csak segít és segít

A 52 éves színésznő hónapok óta fáradhatatlanul segít a Los Angeles-i erdőtüzek áldozatainak, korábban közvetítőként próbált békét teremteni volt férje, Ben Affleck és Jennifer Lopez között, miközben az AppleTV+ sikersorozata, The Last Thing He Told Me második évadán is dolgozik. Egy bennfentes a DailyMailnek elárulta, hogy Jennifer Garner éjt nappallá téve segíti a tűzvészben otthonukat elvesztett barátait és a közösségét: „Jen minden ébren töltött óráját arra fordítja, hogy másokon segítsen. Önkénteskedik, élelmet biztosít a rászorulóknak, és minden erejét erre összpontosítja” - mondta. A színésznő a világhírű séffel, Jose Andresszel és a World Central Kitchen szervezettel karöltve dolgozott, hogy a katasztrófa által érintett emberek számára ételt juttasson el. Egy MSNBC-interjúban elárulta, hogy egy barátját is elvesztette a tűzvészben, amely mélyen megrázta őt és a közösségét.

Ben Affleck számára Jen a szupernő

Affleck szintén azonnal Los Angelesbe sietett, amikor a tűzvész kitört, hogy segítsen volt feleségének és gyermekeiknek. Egy közeli forrás szerint a színész tisztában van azzal, mennyit tett érte és családjukért Garner, és ha kell, mindent félretenne érte. „Ben számára Jen szupernő. Sokszor megmentette, és nincs a világon semmi, amit ne tenne meg érte” – árulta el a bennfentes.

Ideje egy kis szünetet tartani?

Garner barátai most azt szeretnék, ha a színésznő kicsit magára is gondolna, és megpróbálna pihenni. „Szüksége lenne egy kis időre, hogy kikapcsoljon, de Jen nem ilyen. Nem akkor, ha valamiért szenvedélyesen küzd” – mondta egy ismerőse. Jelenlegi párja, a 46 éves üzletember, John Miller is támogatná őt ebben, és állítólag Garner már meghozta azt az elhatározást, hogy a jövőben nem kommunikál Lopezzel, csak ha az a gyerekeik miatt szükséges.