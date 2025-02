Szenzációs áttörés: az elhízás elleni csodaszer az alkoholizmusra is megoldást jelenthet

A vizsgálatot a National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism finanszírozta, és a JAMA Psychiatry folyóiratban jelent meg. A kutatás 48 felnőtt bevonásával zajlott, és kilenc hétig tartott. A résztvevők mindegyike alkoholfogyasztási zavar jeleit mutatta — tisztában voltak vele, hogy gondjaik vannak az ivással, de még nem kerestek aktívan segítséget, megoldást. Tudósok mostazt mondják, az ozempic rajtuk is segíthet.

Egy új kutatás szerint az Ozempic az alkoholizmus gyógyításában is segíthet

Forrás: Shutterstock

A kutatás kezdetén minden résztvevő a kedvenc alkoholos italát fogyaszthatta — annyit ihattak két órán keresztül, amennyit akarnak. kínálták nekik, és két órán keresztül annyit ihattak, amennyit szerettek volna. Az ezt követő időszakban a csoport egyik fele szemaglutid injekciót kapott, míg a másik fele placebót.

A kutatók nyomon követték a résztvevők ivási szokásait és alkohol iránti vágyát a következő kilenc hétben. 9 hét elteltével megismételték a laboratóriumi kísérletet. Az eredmények szerint a szemaglutidot szedő csoport tagjainak közel 40%-a nem számolt be erős alkoholfogyasztással töltött napokról, míg a placebo-csoportnál ez az arány csupán 20% volt. Emellett a gyógyszert szedők az utolsó laboratóriumi vizsgálat során feleannyit fogyasztottak kedvenc italukból, mint a kontrollcsoport tagjai - írja az AP.

Az ozempic megoldás lehet más függőségek esetén is?

A szemaglutid és más GLP-1 receptorok eredetileg az étvágy és a vércukorszint szabályozására szolgálnak, de egyre több bizonyíték utal arra, hogy befolyásolhatják a dopaminrendszert, amely a függőségek kialakulásában is szerepet játszik. A kutatásban részt vevő dohányosok esetében a szemaglutidot szedők a cigarettázást is csökkentették. A Houstonban működő UTHealth szakértője, Luba Yammine szerint az eredmények ígéretesek, de további adatokra van szükség.

Dr. Lorenzo Leggio szerint, aki a National Institutes of Health kutatója és egy másik, 20 hetes szemaglutid-vizsgálatot vezet Baltimore-ban azt mondta, fontos szem előtt tartani, hogy nagyobb, randomizált klinikai vizsgálatokra van szükség, hogy a fenti eredményeket megerősítsék.